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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/القوات-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-باستخدام-منظومة-إيغلا-1077834886.html
القوات الروسية تدمر طائرات أوكرانية دون طيار باستخدام منظومة "إيغلا"... فيديو
القوات الروسية تدمر طائرات أوكرانية دون طيار باستخدام منظومة "إيغلا"... فيديو
دمرت أطقم الدفاع الجوي "إيغلا" للمنطقة العسكرية المركزية الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T15:06+0000
2023-06-07T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم الكشف عن أهداف جوية، وتم تحديدها على أنها طائرات مسيرة أوكرانية، وقام الطاقم بمراقبة الأهداف وتتبعها وضربها نتيجة لإجراءات الطاقم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.يذكر أن منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا" قادرة على ضرب الأهداف الجوية على مدى 500 - 5000 متر، وعلى ارتفاعات تصل إلى 3500 متر. ويتم تنفيذ التوجيه الدقيق للصواريخ وتسييرها إلى أهدافها بفضل رأس التوجيه البصري التي تم دعم المنظومة بها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر طائرات أوكرانية دون طيار باستخدام منظومة "إيغلا"... فيديو

15:06 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 07.06.2023)
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إيغلا-إس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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دمرت أطقم الدفاع الجوي "إيغلا" للمنطقة العسكرية المركزية الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور كراسنوليمانسكي.
تم الكشف عن أهداف جوية، وتم تحديدها على أنها طائرات مسيرة أوكرانية، وقام الطاقم بمراقبة الأهداف وتتبعها وضربها نتيجة لإجراءات الطاقم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.

ويقوم جنود من طاقم الدفاع الجوي من مجموعة "المركز" يوميًا بمهام لتغطية الوحدات وأماكن تمركز الأفراد والمعدات من طائرات الاستطلاع والهجوم المعادية، وكذلك يبحثون عن أهداف جوية في قطاعات محددة.

يذكر أن منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا" قادرة على ضرب الأهداف الجوية على مدى 500 - 5000 متر، وعلى ارتفاعات تصل إلى 3500 متر.
ويتم تنفيذ التوجيه الدقيق للصواريخ وتسييرها إلى أهدافها بفضل رأس التوجيه البصري التي تم دعم المنظومة بها.
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