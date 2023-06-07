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https://sputnikarabic.ae/20230607/الناتو-يعتمد-خططا-دفاعية-إقليمية-جديدة-في-قمته-المقبلة-1077861032.html
الناتو يعتمد "خططا دفاعية إقليمية" جديدة في قمته المقبلة
الناتو يعتمد "خططا دفاعية إقليمية" جديدة في قمته المقبلة
صرحت جوليان سميث، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن الناتو سيوافق على خطط الدفاع والردع الإقليمية الجديدة خلال القمة... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T18:10+0000
2023-06-07T18:10+0000
الناتو
العالم
رصد عسكري
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وقالت سميث معلقة على برنامج القمة المقبلة : "فيما يتعلق بالردع والدفاع على وجه التحديد، سنطرح خططًا إقليمية جديدة، هذا أمر بالغ الأهمية، حيث ستكون لدينا خطط لحماية كل شبر من أراضي الناتو".وأشارت سميث إلى أنه "من المقرر مناقشة مواضيع أخرى، مثل الفضاء الإلكتروني".وختمت: "في الوقت الحاضر، فقط 7-8 أعضاء من الكتلة يخصصون مثل هذا المبلغ للإنفاق العسكري، وفقًا لتوقعاتها، يجب زيادة الإنفاق العسكري لحلف الناتو في 2025-2026".
https://sputnikarabic.ae/20230607/ستولتنبرغ-يشترط-انتصار-أوكرانيا-لانضمامها-إلى-الناتو-1077859235.html
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الناتو, العالم, رصد عسكري
الناتو, العالم, رصد عسكري

الناتو يعتمد "خططا دفاعية إقليمية" جديدة في قمته المقبلة

18:10 GMT 07.06.2023
© NATO / الناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© NATO /
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صرحت جوليان سميث، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن الناتو سيوافق على خطط الدفاع والردع الإقليمية الجديدة خلال القمة التي ستُعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز.
وقالت سميث معلقة على برنامج القمة المقبلة : "فيما يتعلق بالردع والدفاع على وجه التحديد، سنطرح خططًا إقليمية جديدة، هذا أمر بالغ الأهمية، حيث ستكون لدينا خطط لحماية كل شبر من أراضي الناتو".

وأضافت أن التحالف "سيكون له هيكل قيادة وتحكم جديد، إلى جانب الخطط الأصلية".

وأشارت سميث إلى أنه "من المقرر مناقشة مواضيع أخرى، مثل الفضاء الإلكتروني".
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كما أكدت المندوبة الأمريكية أن القمة "ستتحدث عن زيادة الإنفاق الدفاعي الجماعي، وفقا لها، في عام 2014، قررت الدول الأعضاء في الكتلة جعل مؤشر 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هو الحد الأدنى للجميع ويجب أن يتحقق بحلول عام 2024".

وختمت: "في الوقت الحاضر، فقط 7-8 أعضاء من الكتلة يخصصون مثل هذا المبلغ للإنفاق العسكري، وفقًا لتوقعاتها، يجب زيادة الإنفاق العسكري لحلف الناتو في 2025-2026".
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