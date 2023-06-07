https://sputnikarabic.ae/20230607/بريطانيا-تزيل-كاميرات-المراقبة-الصينية-الصنع-من-المواقع-الحكومية-الحساسة-1077836731.html
بريطانيا تزيل كاميرات المراقبة الصينية الصنع من المواقع الحكومية الحساسة
بريطانيا تزيل كاميرات المراقبة الصينية الصنع من المواقع الحكومية الحساسة
أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم إزالة جميع معدات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية من مواقعها الحساسة، وذلك في محاولة للحد من الجمع المحتمل للمعلومات... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T10:46+0000
2023-06-07T10:46+0000
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وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنها "ملتزمة بنشر جدول زمني لإزالة معدات المراقبة التي تنتجها الشركات الخاضعة لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني من مواقع الحكومة المركزية الحساسة" في بريطانيا.وأضافت أن هذه الإجراءات الجديدة "ستحمي قطاعاتنا الحساسة من الشركات التي يمكن أن تهدد الأمن القومي، وهي رادع قوي للجهات المعادية التي ترغب في إلحاق الضرر ببريطانيا".وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إنجليزية، عن أشخاص مطلعون على خطة الحكومة، قولهم إن الأمريتعلق بمعدات شركتي "داهوا" و"هيكفيجن"، وهما من أكبر مصنعي معدات المراقبة بالفيديو في العالم.وتقدر جمعية الصناعات الأمنية البريطانية أن هناك نحو 21 مليون كاميرا مراقبة فيديو احترافية مستخدمة في المملكة المتحدة، مع استخدام نحو 1% من هذه الكاميرات (نحو 210 آلاف كاميرا) في القطاع العام.يذكر أنه في عام 2019، حظرت الولايات المتحدة شركتي "هيكفيجن" و"داهوا"، إلى جانب شركات مراقبة صينية أخرى، من شراء المنتجات الأمريكية، زاعمة أنها كانت تساعد في مراقبة وقمع الأقليات في الصين.
https://sputnikarabic.ae/20220614/بريطانيا-تعتزم-إطلاق-قمرين-صناعيين-بهدف-التجسس-الفضائي-1063586745.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا تزيل كاميرات المراقبة الصينية الصنع من المواقع الحكومية الحساسة
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أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم إزالة جميع معدات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية من مواقعها الحساسة، وذلك في محاولة للحد من الجمع المحتمل للمعلومات الاستخبارية من قبل بكين.
وقالت
الحكومة البريطانية في بيان، إنها "ملتزمة بنشر جدول زمني لإزالة معدات المراقبة التي تنتجها الشركات الخاضعة لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني من مواقع الحكومة المركزية الحساسة" في بريطانيا.
وأضافت أن هذه الإجراءات الجديدة "ستحمي قطاعاتنا الحساسة من الشركات التي يمكن أن تهدد الأمن القومي، وهي رادع قوي للجهات المعادية التي ترغب في إلحاق الضرر ببريطانيا".
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إنجليزية، عن أشخاص مطلعون على خطة الحكومة، قولهم إن الأمريتعلق بمعدات شركتي "داهوا" و"هيكفيجن"، وهما من أكبر مصنعي معدات المراقبة بالفيديو في العالم.
وتقدر جمعية الصناعات الأمنية البريطانية أن هناك نحو 21 مليون كاميرا مراقبة
فيديو احترافية مستخدمة في المملكة المتحدة، مع استخدام نحو 1% من هذه الكاميرات (نحو 210 آلاف كاميرا) في القطاع العام.
يذكر أنه في عام 2019، حظرت الولايات المتحدة شركتي "هيكفيجن" و"داهوا"، إلى جانب شركات مراقبة صينية أخرى، من شراء المنتجات الأمريكية، زاعمة أنها كانت تساعد في مراقبة وقمع الأقليات في الصين
.