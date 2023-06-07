بعد الإعلان عن صاروخ "فتاح"... مقارنة بين القدرات الصاروخية لإيران وإسرائيل
© AFP 2023صاروخ إيراني
© AFP 2023
تصنف إيران وإسرائيل ضمن مجموعة محدودة من دول العالم التي تمتلك ترسانات صاروخية ضخمة تضم أنواعًا مختلفة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمجنحة.
وكشفت إيران، قبل أيام، عن صاروخ جديد يحمل اسم "فتّاح"، وقالت إنه قادر على التحليق بسرعات خارقة تجعل عملية اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية غير ممكنة.
وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن تل أبيب سيكون لديها دائما حل لمواجهة كل التهديدات بقدرات دفاعية وهجومية غير متوقعة.
وأورد موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي إحصاءات عن أنواع الصواريخ التي تملكها كل من إيران وإسرائيل حتى 2021.
ما هي قدرات الصواريخ الهجومية الإيرانية؟
"عماد": صاروخ باليستي مداه 1700 كيلومتر في مرحلة التطوير.
"قادر - 1": صاروخ باليستي مداه 1950 كيلومترا في مرحلة التطوير.
"فاتح - 110": صاروخ باليستي مداه بين 200 إلى 300 كيلومتر.
"فاتح - 313": صاروخ باليستي مداه 500 كيلومتر.
"خرمشهر": صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر في مرحلة التطوير.
"قيام - 1": صاروخ باليستي مداه بين 700 إلى 800 كيلومتر.
"رعد": صاروخ مجنح مضاد للسفن مداه 350 كيلومترا.
"سفير": صاروخ مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية يمكنه الوصول لارتفاع 350 كيلومترا.
"سجيل": صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر.
"شهاب - 1": صاروخ باليستي مداه بين 285 إلى 300 كيلومتر.
"شهاب - 2": صاروخ باليستي مداه 500 كيلومتر.
"شهاب - 3": صاروخ باليستي مداه 1300 كيلومتر.
"سيمرغ": صاروخ مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية يمكنه الوصول لارتفاع 500 كيلومتر.
"سومار": صاروخ مجنح مداه يتراوح بين 2000 و3000 كيلومتر.
"توندر - 69": صاروخ باليستي مداه 150 كيلومترا.
"يا - علي": صاروخ مجنح مداه 700 كيلومتر.
"ذو الفقار": صاروخ باليستي مداه 700 كيلومتر.
ويرصد الموقع قدرات إيران الصاروخية حتى 2021، بينما تم الإعلان منذ ذلك الحين عن عدة أنواع من الصواريخ، التي كان آخرها صاروخ "فتّاح" التي قالت إيران إنه صاروخ فرط صوتي يستطيع التحليق بسرعات تصل إلى نحو 14 ضعف سرعة الصوت، التي تقدر بـ 1235 كيلومترا في الساعة.
ما هي قدرات الصواريخ الهجومية الإسرائيلية؟
دليلة: صاروخ مجنح للهجوم الأرضي يمكن إطلاقه من الجو أو من منصات إطلاق متحركة ويتراوح مداه بين 250 و300 كيلومتر.
جبرائيل: صاروخ مجنح مضاد للسفن يتراوح مداه بين 35 و400 كيلومتر ويمكن إطلاقه من البر والبحر والجو.
"أريحا – 2": صاروخ باليستي يتراوح مداه بين 1500 و3500 كيلومتر.
"أريحا – 3": صاروخ باليستي مداه يتراوح بين 4800 و6500 كيلومتر.
لورا: صاروخ باليستي مضاد للسفن مداه 280 كيلومترا يمكن إطلاقه من البر والبحر.
بوباي: صاروخ هجوم أرضي مجنح مداه بين 75 و90 كيلومترا ويمكن إطلاقه من الغواصات أو الطائرات الحربية.
إكسترا: مدفعية صاروخية مداها 150 كيلومترا.
كما تستخدم إسرائيل صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن، كما كانت تمتلك صواريخ "أريحا – 1" الباليستية التي تعاونت مع فرنسا في تصنيعها وتم تطويرها لاحقا لنسخ أكثر تطورا تحمل أسماء "أريحا – 2" و"أريحا – 3".
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