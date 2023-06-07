https://sputnikarabic.ae/20230607/بعد-الإعلان-عن-صاروخ-فتاح-مقارنة-بين-القدرات-الصاروخية-لإيران-وإسرائيل-1077829044.html

بعد الإعلان عن صاروخ "فتاح"... مقارنة بين القدرات الصاروخية لإيران وإسرائيل

بعد الإعلان عن صاروخ "فتاح"... مقارنة بين القدرات الصاروخية لإيران وإسرائيل

تصنف إيران وإسرائيل ضمن مجموعة محدودة من دول العالم التي تمتلك ترسانات صاروخية ضخمة تضم أنواعًا مختلفة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى بما في ذلك... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T09:32+0000

2023-06-07T09:32+0000

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وكشفت إيران، قبل أيام، عن صاروخ جديد يحمل اسم "فتّاح"، وقالت إنه قادر على التحليق بسرعات خارقة تجعل عملية اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية غير ممكنة.وفي المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن تل أبيب سيكون لديها دائما حل لمواجهة كل التهديدات بقدرات دفاعية وهجومية غير متوقعة.وأورد موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي إحصاءات عن أنواع الصواريخ التي تملكها كل من إيران وإسرائيل حتى 2021.ما هي قدرات الصواريخ الهجومية الإيرانية؟ويرصد الموقع قدرات إيران الصاروخية حتى 2021، بينما تم الإعلان منذ ذلك الحين عن عدة أنواع من الصواريخ، التي كان آخرها صاروخ "فتّاح" التي قالت إيران إنه صاروخ فرط صوتي يستطيع التحليق بسرعات تصل إلى نحو 14 ضعف سرعة الصوت، التي تقدر بـ 1235 كيلومترا في الساعة.ما هي قدرات الصواريخ الهجومية الإسرائيلية؟كما تستخدم إسرائيل صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن، كما كانت تمتلك صواريخ "أريحا – 1" الباليستية التي تعاونت مع فرنسا في تصنيعها وتم تطويرها لاحقا لنسخ أكثر تطورا تحمل أسماء "أريحا – 2" و"أريحا – 3".

https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-عبري-كشف-إيران-عن-صاروخ-فتاح-الفرط-صوتي-رسالة-لإسرائيل-1077792354.html

https://sputnikarabic.ae/20230607/إسرائيل-نمتلك-الرد-بقدرات-غير-متوقعة-على-كل-الأسلحة-التي-يتفاخر-بها-أعداؤنا-1077822801.html

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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن