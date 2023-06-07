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https://sputnikarabic.ae/20230607/بكين-مسؤولون-صينيون-وأمريكيون-يجتمعون-لبحث-سبل-تحسين-العلاقات-الثنائية-1077851601.html
بكين: مسؤولون صينيون وأمريكيون يجتمعون لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية
بكين: مسؤولون صينيون وأمريكيون يجتمعون لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن "إجراء اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة بين مسؤولين من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين العلاقات الثنائية". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T13:12+0000
2023-06-07T13:12+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك، وسارة بيران، كبيرة مديري شؤون الصين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، زارا الصين والتقى بهما ما تشاو شيوي نائب وزير الخارجية الصيني، حسب وكالة الأنباء الصينية- شينخوا.وأضاف أن "الجانبين أجريا اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة بشأن تحسين العلاقات الثنائية وإدارة الخلافات بشكل صحيح وفقا للتفاهمات المشتركة التي توصل إليها رئيسا البلدين في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".وأوضح وانغ ون بين، أن "الصين أبدت موقفها الجاد بشأن تايوان والقضايا المبدئية الرئيسية الأخرى"، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات.وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة، على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

بكين: مسؤولون صينيون وأمريكيون يجتمعون لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية

13:12 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن "إجراء اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة بين مسؤولين من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين العلاقات الثنائية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك، وسارة بيران، كبيرة مديري شؤون الصين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، زارا الصين والتقى بهما ما تشاو شيوي نائب وزير الخارجية الصيني، حسب وكالة الأنباء الصينية- شينخوا.
وأضاف أن "الجانبين أجريا اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة بشأن تحسين العلاقات الثنائية وإدارة الخلافات بشكل صحيح وفقا للتفاهمات المشتركة التي توصل إليها رئيسا البلدين في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
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وأوضح وانغ ون بين، أن "الصين أبدت موقفها الجاد بشأن تايوان والقضايا المبدئية الرئيسية الأخرى"، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات.
وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة، على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
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