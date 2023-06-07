https://sputnikarabic.ae/20230607/بمشاركة-250-طائرة-من-25-دولة-الناتو-يجري-أكبر-مناورات-جوية-في-تاريخه-1077845992.html

بمشاركة 250 طائرة من 25 دولة... "الناتو" يجري أكبر مناورات جوية في تاريخه

بمشاركة 250 طائرة من 25 دولة... "الناتو" يجري أكبر مناورات جوية في تاريخه

أعلن مسؤولون ألمان وأمريكيون، اليوم الأربعاء، أن "الناتو" سيبدأ أكبر تدريب للقوات الجوية في أوروبا في تاريخ الحلف الأسبوع المقبل. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T12:14+0000

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وتنطلق مناورات "إير ديفندر 23"، التي تستضيفها ألمانيا، على مدار 10 أيام تبدأ من يوم الاثنين 12 يونيو/ حزيران، حتى 23 من الشهر نفسه.ويشارك فيها 10 آلاف فرد و250 طائرة من 25 دولة، وسيكون محاكاة للتصدي والرد على هجوم على دولة عضو في الناتو.ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 2000 فرد من الحرس الوطني الأمريكي، ونحو 100 طائرة للمشاركة في التدريبات.ووفقا للمسؤولين، فإن هذه تدريبات تهدف إلى تحسين التعاون بين الدول المشاركة، وإظهار قوة الحلف العسكرية.من جانبه، قال رئيس الحرس الوطني الجوي الأمريكي، الجنرال مايكل لوه، إن الرسالة التي توجهها هذه الدول مفادها أن 25 دولة تجتمع لتكوين قوة جوية فاعلة تستطيع الوصول لأي مكان في العالم.وأضاف أن المشهد الاستراتيجي في العالم بعد الأزمة الأوكرانية تغير تماما، لافتا إلى أن التدريبات الجوية لحلف الناتو في ألمانيا تم التخطيط لها قبل هذه الأزمة.بدوره، لفت قائد القوات الجوية الألمانية، إينغو غيرهارتس، إلى أن هذه التدريبات قد تتسبب في اضطرابات لحركة الطيران المدني، قائلا "فعلنا كل ما في وسعنا" لمنع تأخير الرحلات أو إلغائها في بعض المناطق الألمانية.

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