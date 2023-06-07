https://sputnikarabic.ae/20230607/بوابة-إلى-العالم-السفلي-تكشف-أسرار-عمرها-650-ألف-عام-صور--1077852257.html

"بوابة إلى العالم السفلي" تكشف أسرار عمرها 650 ألف عام... صور وفيديو

"بوابة إلى العالم السفلي" تكشف أسرار عمرها 650 ألف عام... صور وفيديو

التربة الصقيعية داخل باتاغاي كرافتر هي ثاني أقدم تربة موجودة على وجه الأرض، ويستخدمها العلماء لإعادة بناء المناخ القديم للكوكب. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T13:50+0000

2023-06-07T13:50+0000

2023-06-07T13:55+0000

وسائط متعددة

علوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077847450_0:57:720:462_1920x0_80_0_0_640198935732444db6673e116b4e1fea.jpg

اكتشف العلماء أن الأرض التي تم تجميدها منذ 650 ألف عام موجودة في سيبيريا، وهي ثاني أقدم تربة صقيعية تم اكتشافها على وجه الأرض.أخذ الباحثون عينات من "باتاغاي ميغاسلومب"، وهو جزء ضخم منهار من جانب التل في مرتفعات "يانا" شمالي ياقوتيا، في روسيا المعروفة للسكان المحليين باسم "بوابة العالم السفلي".والتربة الصقيعية هي الأرض التي تم تجميدها بشكل دائم لمدة عامين على الأقل. توفر دراستها نافذة على الماضي والمستقبل من خلال إظهار كيفية استجابتها لأحداث تغير المناخ السابقة.وقال أوبل لمجلة "LiveScience" العلمية، إن "باتاغاي مهم، لأن رواسبه تحافظ على سجل طويل، إن كانت مكسورة، من البيئة القديمة والمناخ. وهناك موقعًا واحدًا في يوكون الكندية فيه التربة الصقيعية التي يزيد عمرها قليلاً عن 700000 عام، وهناك سجل مستمر من الجليد في غرينلاند يعود إلى 130.000 عام. ولكن هناك عدد قليل جدًا من طبقات التربة الصقيعية القديمة جدًا المكتشفة في سيبيريا".أعلن الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نشرت في " Quaternary Research"، عام 2021. وقدموا أحدث نتائجهم في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض في أبريل/نيسان من العام الحالي.واستخدم الباحثون ثلاث طرق للكشف عن عمر طبقات التربة الصقيعية. الأول، التأريخ بالكربون المشع، وللحصول على تواريخ أقدم، لجأوا إلى طريقتين أخريين، باستخدام التأريخ "Chlorine-36".وقال أوبل: "ليس من الواضح إذا كانت السنوات الفاصلة من التربة الصقيعية قد ذابت، أو إذا لم تتم إضافة تربة صقيعية إضافية في تلك الفترة الزمنية. ووجد الباحثون فجوة أخرى في التربة الصقيعية منذ 130ألف عام، وهو أمر لم يكن مفاجئا، حيث كانت هذه فترة جليدية دافئة على الأرض".وفي عام 2018، وجد العلماء حصانا من العصر الجليدي يبلغ من العمر 40 ألف عام (إيكوس لينينسيس)، الذي تم الحفاظ عليه جيدا لدرجة أنه بدا وكأنه ميت حديثا.وقال أوبل إن "أقدم بقايا الحيوانات والنباتات في طبقات باتاغاي تعود إلى 60 ألف عام الماضية. لكن ندرس الآن الطبقات الأقدم، ويبحثون في الكيمياء ويحللون أي حمض نووي قديم قد لا يزال باقيا".

https://sputnikarabic.ae/20230607/عالم-فلك-يوثق-ظاهرة-نادرة-حدثت-أمام-الشمس-صورة-1077846658.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, العالم