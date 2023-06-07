https://sputnikarabic.ae/20230607/بوتين-لأردوغان-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-عمل-بربري-1077854185.html
بوتين لأردوغان: تفجير محطة كاخوفسكايا "عمل بربري"
بوتين لأردوغان: تفجير محطة كاخوفسكايا "عمل بربري"
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري أدى إلى كارثة... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:01+0000
2023-06-07T14:01+0000
2023-06-07T14:46+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، اليوم الأربعاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ... تبادل الرئيسان الروسي والتركي وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".وأكد بوتين خلال المحادثة لأردوغان أن كييف بدافع من الغرب تقوم برهان خطير على التصعيد باستخدام الأساليب الإرهابية وتنظيم أعمال تخريبية في روسيا.وأكد أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إمكانية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انفجار سد محطة كاخوفسكايا.وحسب وكالة "الأناضول"، اقترح أردوغان خلال الاتصال أن تكون أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة أعضاء في اللجنة المحتملة.وجدد الرئيس التركي استعداد أنقرة للقيام بدورها في ضمان توصل كييف وموسكو إلى اتفاق سلام بينهما.وشدد أردوغان لزيلينسكي على ضرورة العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230607/تصويت-لماذا-فجر-نظام-كييف-سد-كاخوفسكايا؟--1077826606.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين
بوتين لأردوغان: تفجير محطة كاخوفسكايا "عمل بربري"
14:01 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، اليوم الأربعاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ... تبادل الرئيسان الروسي والتركي وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".
ذكر فلاديمير بوتين أن سلطات كييف، بدفع من الأوصياء الغربيين، ما زالت تراهن بشكل خطير على تصعيد الأعمال القتالية، ومن الأمثلة الحية على ذلك العمل الهمجي لتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون والتي أدت إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
وأكد بوتين خلال المحادثة لأردوغان أن كييف بدافع من الغرب تقوم برهان خطير على التصعيد باستخدام الأساليب الإرهابية وتنظيم أعمال تخريبية في روسيا.
وأكد أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إمكانية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انفجار سد محطة كاخوفسكايا.
وحسب وكالة "الأناضول"، اقترح أردوغان خلال الاتصال أن تكون أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة أعضاء في اللجنة المحتملة.
وجدد الرئيس التركي استعداد أنقرة للقيام بدورها في ضمان توصل كييف وموسكو إلى اتفاق سلام بينهما.
وشدد أردوغان
لزيلينسكي على ضرورة العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة.