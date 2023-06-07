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https://sputnikarabic.ae/20230607/تايغر--إم-مدرعة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1077849815.html
"تايغر – إم"... مدرعة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
"تايغر – إم"... مدرعة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
تمتلك روسيا عشرات الآلاف من المركبات العسكرية ومنها المركبة "تايغر – إم"، التي تصنف ضمن المركبات العسكرية متعددة المهام. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T13:08+0000
2023-06-07T13:08+0000
رصد عسكري
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وتم تصميم المركبة "تايغر – إم" لنقل الجنود والعتاد العسكري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن استخدام المركبة "تايغر – إم" في جر أنظمة المدفعية المختلفة، كما يمكن تثبيت أنواع مختلفة من الأسلحة على متنها.كما تمتلك المدرعة الروسية تصميما يمكنها من مقاومة أنواع مختلفة من الرصاص والألغام الأرضية.وتستطيع "تايغر – إم" العمل على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية.ما هي المواصفات الفنية لمركبة "تايغر – إم"؟وتستطيع المدرعة الروسية اجتياز الموانع الطبيعية التي تشمل الحفر والخنادق، إضافة إلى استخدام الطرق الجبلية ذات التضاريس الوعرة.
https://sputnikarabic.ae/20230514/قدرات-خارقة-للمدرعة-الروسية-بي-إم-بي---3-1077016947.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار

"تايغر – إم"... مدرعة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

13:08 GMT 07.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدرعة "تايغر - إم" الروسية
مدرعة تايغر - إم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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تمتلك روسيا عشرات الآلاف من المركبات العسكرية ومنها المركبة "تايغر – إم"، التي تصنف ضمن المركبات العسكرية متعددة المهام.
وتم تصميم المركبة "تايغر – إم" لنقل الجنود والعتاد العسكري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ويمكن استخدام المركبة "تايغر – إم" في جر أنظمة المدفعية المختلفة، كما يمكن تثبيت أنواع مختلفة من الأسلحة على متنها.
كما تمتلك المدرعة الروسية تصميما يمكنها من مقاومة أنواع مختلفة من الرصاص والألغام الأرضية.
وتستطيع "تايغر – إم" العمل على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية.

ما هي المواصفات الفنية لمركبة "تايغر – إم"؟

الوزن: 7.8 طن.
السعة: 9 مقاعد.
الطول: 5.6 متر.
العرض: 2.4 متر.
الارتفاع: 2.5 متر.
السرعة على الطرق: 100 كلم/ ساعة.
المدى: ألف كيلومتر.
وتستطيع المدرعة الروسية اجتياز الموانع الطبيعية التي تشمل الحفر والخنادق، إضافة إلى استخدام الطرق الجبلية ذات التضاريس الوعرة.
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