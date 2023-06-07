https://sputnikarabic.ae/20230607/تدمير-أفضل-مدفعية-ذاتية-الحركة-في-العالم-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1077819416.html
تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
دمرت المدفعية الروسية قاعدة مدفعية ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يطلق عليها "الأفضل في العالم". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T04:51+0000
2023-06-07T04:51+0000
2023-06-07T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وهذه المدفعية هي Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)، التي سجلت الرقم القياسي العالمي لمدى إصابة الهدف.دخل طاقم المدفعية من لواء البندقية الآلية المنفصل من الأسطول الشمالي في معركة مع طاقم المدفعية ذاتية الحركة الألمانية، وخرج منتصرا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يُظهر فيديو نُشر على الإنترنت، أن المقاتلين الأوكرانيين لجأوا إلى الغابة، لكن هذا لم يمنع المدفعية الروسية من إصابة الهدف بدقة. تم حرقPzH 2000 بضربة مباشرة.حصلت أوكرانيا على الدفعة الأولى من Panzerhaubitze 2000 مع أطقم مدربة في صيف عام 2022. بعد ذلك، وافقت الحكومة الألمانية على بيع 100 مدفع آخر من مدافع هاوتزر لنظام كييف في غضون بضع سنوات.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_256a9c7c6e95163f178afee0441f32db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
04:51 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
دمرت المدفعية الروسية قاعدة مدفعية ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يطلق عليها "الأفضل في العالم".
وهذه المدفعية هي Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)، التي سجلت الرقم القياسي العالمي لمدى إصابة الهدف.
دخل طاقم المدفعية من لواء البندقية الآلية المنفصل من الأسطول الشمالي في معركة مع طاقم المدفعية ذاتية الحركة الألمانية، وخرج منتصرا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يُظهر فيديو نُشر على الإنترنت، أن المقاتلين الأوكرانيين لجأوا إلى الغابة، لكن هذا لم يمنع المدفعية الروسية من إصابة الهدف بدقة
. تم حرقPzH 2000 بضربة مباشرة.
حصلت أوكرانيا على الدفعة الأولى من Panzerhaubitze 2000 مع أطقم مدربة في صيف عام 2022. بعد ذلك، وافقت الحكومة الألمانية على بيع 100 مدفع آخر من مدافع هاوتزر لنظام كييف في غضون بضع سنوات.