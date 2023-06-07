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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/تدمير-أفضل-مدفعية-ذاتية-الحركة-في-العالم-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1077819416.html
تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
دمرت المدفعية الروسية قاعدة مدفعية ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يطلق عليها "الأفضل في العالم". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T04:51+0000
2023-06-07T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وهذه المدفعية هي Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)، التي سجلت الرقم القياسي العالمي لمدى إصابة الهدف.دخل طاقم المدفعية من لواء البندقية الآلية المنفصل من الأسطول الشمالي في معركة مع طاقم المدفعية ذاتية الحركة الألمانية، وخرج منتصرا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يُظهر فيديو نُشر على الإنترنت، أن المقاتلين الأوكرانيين لجأوا إلى الغابة، لكن هذا لم يمنع المدفعية الروسية من إصابة الهدف بدقة. تم حرقPzH 2000 بضربة مباشرة.حصلت أوكرانيا على الدفعة الأولى من Panzerhaubitze 2000 مع أطقم مدربة في صيف عام 2022. بعد ذلك، وافقت الحكومة الألمانية على بيع 100 مدفع آخر من مدافع هاوتزر لنظام كييف في غضون بضع سنوات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو

04:51 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 07.06.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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دمرت المدفعية الروسية قاعدة مدفعية ألمانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يطلق عليها "الأفضل في العالم".
وهذه المدفعية هي Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)، التي سجلت الرقم القياسي العالمي لمدى إصابة الهدف.
دخل طاقم المدفعية من لواء البندقية الآلية المنفصل من الأسطول الشمالي في معركة مع طاقم المدفعية ذاتية الحركة الألمانية، وخرج منتصرا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يُظهر فيديو نُشر على الإنترنت، أن المقاتلين الأوكرانيين لجأوا إلى الغابة، لكن هذا لم يمنع المدفعية الروسية من إصابة الهدف بدقة. تم حرقPzH 2000 بضربة مباشرة.
حصلت أوكرانيا على الدفعة الأولى من Panzerhaubitze 2000 مع أطقم مدربة في صيف عام 2022. بعد ذلك، وافقت الحكومة الألمانية على بيع 100 مدفع آخر من مدافع هاوتزر لنظام كييف في غضون بضع سنوات.
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