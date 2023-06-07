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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/تصويت-لماذا-فجر-نظام-كييف-سد-كاخوفسكايا؟--1077826606.html
تصويت... لماذا فجر نظام كييف سد كاخوفسكايا؟
تصويت... لماذا فجر نظام كييف سد كاخوفسكايا؟
هزت قضية تفجير سد كاخوفسكايا العالم بسبب تبعاتها المختلفة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية على سكان المنطقة، وصولا لتأثيراتها السياسية والعسكرية أيضا. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T08:22+0000
2023-06-07T08:22+0000
استطلاعات الرأي
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتزامنت عملية تفجير السد مع نجاح القوات الروسية في إحباط هجوم أوكراني كبير، وتدمير عدد كبير من المدرعات منها دبابات ليوبارد الألمانية، التي راهن الغرب على أنها سوف تحرف مسار العمليات العسكرية.اقرأ أيضا: 13 معلومة عن محطة كاخوفكا الكهرومائية وسدودهاوأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، أن النظام الأوكراني شن خلال 3 أيام هجوما على اتجاهات مختلفة.وقال شويغو إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدار ثلاثة أيام من القتال في جميع الاتجاهات، بلغت 3715 فردًا عسكريًا، و52 دبابة و207 مدرعة و134 مركبة و5 طائرات وطائرتي هليكوبتر، وعند صد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، قتل 71 جنديًا روسيًا، وأصيب 210".اقرأ أيضا: منسوب المياه في نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدينةاقرأ أيضا: مذيع أمريكي مشهور يتهم أوكرانيا بتفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы

تصويت... لماذا فجر نظام كييف سد كاخوفسكايا؟

08:22 GMT 07.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office تتدفق المياه عبر سد كاخوفكا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023.
 تتدفق المياه عبر سد كاخوفكا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
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هزت قضية تفجير سد كاخوفسكايا العالم بسبب تبعاتها المختلفة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية على سكان المنطقة، وصولا لتأثيراتها السياسية والعسكرية أيضا.
وتزامنت عملية تفجير السد مع نجاح القوات الروسية في إحباط هجوم أوكراني كبير، وتدمير عدد كبير من المدرعات منها دبابات ليوبارد الألمانية، التي راهن الغرب على أنها سوف تحرف مسار العمليات العسكرية.

ونجحت القوات الروسية في إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق بدأ في الرابع من يونيو/ حزيران، في اتجاه جنوب دونيتسك، شاركت فيه ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب الدفاع الروسية، الأمر الذي ربطه مراقبون بتفجير السد، حيث أكد الكثيرون أن نظام كييف قام بتفجيره لإبعاد أنظار الغرب عن فشل هجومه المضاد المزعوم، الذي حضّر له لأشهر بدعم غربي.

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وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، أن النظام الأوكراني شن خلال 3 أيام هجوما على اتجاهات مختلفة.
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وأضاف: "في 4 يونيو، حاولت قوات الألوية الآلية 23 و31، التابعة للقوات الأوكرانية، شن هجوم على خمسة اتجاهات، لم ينجح العدو في أي منها"، وتابع شويغو: "في 5 يونيو، حاول نظام كييف شن هجوم على 7 اتجاهات من قبل قوات من 5 ألوية، وتم إيقاف العدو، وتكبد المزيد من الخسائر".

وقال شويغو إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدار ثلاثة أيام من القتال في جميع الاتجاهات، بلغت 3715 فردًا عسكريًا، و52 دبابة و207 مدرعة و134 مركبة و5 طائرات وطائرتي هليكوبتر، وعند صد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، قتل 71 جنديًا روسيًا، وأصيب 210".
اقرأ أيضا: منسوب المياه في نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدينة
اقرأ أيضا: مذيع أمريكي مشهور يتهم أوكرانيا بتفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
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