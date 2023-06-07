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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077819791.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T05:23+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 07.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:23 GMT 07.06.2023
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير "أفضل مدفعية ذاتية الحركة في العالم" في منطقة العملية العسكرية... فيديو
04:51 GMT
05:23 GMT 07.06.2023
تتدفق المياه عبر سد كاخوفكا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدنية
04:44 GMT
05:23 GMT 07.06.2023
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية
02:42 GMT
05:23 GMT 07.06.2023
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل المدارس بالمناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
أكد مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوروجيه، بالتزامن مع استئناف الدراسة في المناطق التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.
05:22 GMT 07.06.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون المشترك بشأن قضايا الجرائم العسكرية لأوكرانيا أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الـ 24 الماضية منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية بالقصف 43 مرة، بإطلاق 285 قذيفة.
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Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
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