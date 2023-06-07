تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:23 GMT 07.06.2023
05:23 GMT 07.06.2023
05:23 GMT 07.06.2023
05:23 GMT 07.06.2023
أكد مصدر من وكالات إنفاذ القانون الروسية أن الجيش الأوكراني والسلطات الموالية لكييف يخططان لنشر قواتهما داخل مباني المدارس وروض الأطفال، في زابوروجيه، بالتزامن مع استئناف الدراسة في المناطق التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.
05:22 GMT 07.06.2023
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون المشترك بشأن قضايا الجرائم العسكرية لأوكرانيا أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الـ 24 الماضية منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية بالقصف 43 مرة، بإطلاق 285 قذيفة.