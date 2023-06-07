https://sputnikarabic.ae/20230607/توقيف-موكب-عريس-عربي-في-أمريكا-واعتقاله-مع-مرافقيه-بسبب-الخناجر-فيديو--1077828613.html
توقيف موكب عريس عربي في أمريكا واعتقاله مع مرافقيه بسبب "الخناجر"... فيديو
توقيف موكب عريس عربي في أمريكا واعتقاله مع مرافقيه بسبب "الخناجر"... فيديو
أوقفت السلطات الأمريكية موكبا لعريس يمني واعتقلته مع عدد من أصدقائه ومرافقيه، بسبب الزي التقليدي الذي يرتديه العريس. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T09:10+0000
2023-06-07T09:10+0000
2023-06-07T09:10+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وقام العريس اليمني بارتداء الزي التقليدي لبلاده، والذي يتضمن وضع الخنجر التقليدي اليمني (الجنبية) وتجوّل برفقه أصدقائه في شوارع ولاية ميشيغان الأمريكية، لكن بعض المواطنين أبلغ عن تجوّل مجموعة مواطنين بالأسلحة.وأوقفت الشرطة الأمريكية الموكب واعتقلت العريس وبعض مرافقيه الذين ارتدوا الزي التقليدي، وسجّل المواطنون الحادثة التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن الجنبية هي تسمية تطلق على نوع من الخناجر العربية، يتم ربطها بحزام حول الخاصرة، وتستخدم الجنابي في اليمن وعمان وجنوب السعودية كزينة للملابس التقليدية، وتعتبر صناعة الجنبية هي إحدى الحرف التقليدية التي يكثر انتشارها في اليمن وعمان والسعودية والإمارات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
توقيف موكب عريس عربي في أمريكا واعتقاله مع مرافقيه بسبب "الخناجر"... فيديو
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أوقفت السلطات الأمريكية موكبا لعريس يمني واعتقلته مع عدد من أصدقائه ومرافقيه، بسبب الزي التقليدي الذي يرتديه العريس.
وقام العريس اليمني بارتداء الزي التقليدي لبلاده، والذي يتضمن وضع الخنجر التقليدي اليمني (الجنبية) وتجوّل برفقه أصدقائه في شوارع ولاية ميشيغان الأمريكية، لكن بعض المواطنين أبلغ عن تجوّل مجموعة مواطنين بالأسلحة.
وأوقفت الشرطة الأمريكية الموكب واعتقلت العريس وبعض مرافقيه الذين ارتدوا الزي التقليدي، وسجّل المواطنون الحادثة التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الجنبية هي تسمية تطلق على نوع من الخناجر العربية، يتم ربطها بحزام حول الخاصرة، وتستخدم الجنابي في اليمن وعمان وجنوب السعودية كزينة للملابس التقليدية، وتعتبر صناعة الجنبية هي إحدى الحرف التقليدية التي يكثر انتشارها في اليمن وعمان والسعودية والإمارات.