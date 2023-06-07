https://sputnikarabic.ae/20230607/خبير-الغرب-سيدفع-أي-ثمن-مقابل-عدم-هزيمته-في-أوكرانيا-1077854290.html
خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا
خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:07+0000
2023-06-07T14:07+0000
2023-06-07T14:07+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا
خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا
كارثة إنسانية وبيئية بعد تفجير القوات الأوكرانية سد محطة كاخوفسكايا. عن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية عمار قناه:بلينكن يبحث في جدة مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية السعودي، الدكتور عمر بن سعد، لبرنامج "بلا قيود":عون في ضيافة الأسد…ما أسباب هذه الزيارة؟ عن هذا قال المحلل السياسي ميخائيل عوض:فيما رأى النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي:وزير الخارجية المغربي: لجنة 6+6 الليبية توافق على القوانين الانتخابية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الليبية، الإعلامي عماد قدّارة لـ "بلا قيود":برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق. عن هذه الخطوة قال مدير مستشفى ابن النفيس في دمشق، الدكتور نزار إبراهيم لـ "سبوتنيك":باحث عربي في الجامعات الروسية يستعرض مشكلة المياه في الشرق الأوسط. قال محمد هشام محمود حامد الباحث العلمي في قسم الفيزياء التجريبية في جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، إن المشكلة ليست عويصة، لاسيما في البلدان العربية، مضيفًا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
كارثة إنسانية وبيئية بعد تفجير القوات الأوكرانية سد محطة كاخوفسكايا. عن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية عمار قناه:
"الغرب لا يأبه بالمدنيين ولا بالأرواح ومستعد لخسارة أي شيء ودفع أي ثمن مقابل ألا تلحق به الهزيمة".
بلينكن يبحث في جدة مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية السعودي، الدكتور عمر بن سعد، لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ سياسة المملكة تغيّرت ولكن لم تتغير للاتجاه المعاكس للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لمصالحها التنموية والاقتصادية والسياسية بالدرجة الأولى، ووضعها فوق أي اعتبار، وهي لن تنجر وراء الصراع في أوكرانيا".
عون في ضيافة الأسد…ما أسباب هذه الزيارة؟ عن هذا قال المحلل السياسي ميخائيل عوض:
"هذه زيارة شكلية، ولن تؤثر على حل مسألة وجود اللاجئين السوريين في لبنان".
فيما رأى النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي:
"إن هذه الزيارة مهمة لأن لبنان على خطى الانتخابات الرئاسية، وأيضا مهمة في المجال الاقتصادي، وبحث موضوع اللاجئين".
وزير الخارجية المغربي: لجنة 6+6 الليبية توافق على القوانين الانتخابية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الليبية، الإعلامي عماد قدّارة لـ "بلا قيود":
"إنّ من مصلحة الغرب أن يستمر الصراع على السلطة في ليبيا، فلو أراد أن يضع نقطة نهاية للحرب لوضعها بإشارة واحدة، ولكن هو لا يريد ذلك، لا تزال لديه أطماع ومصالح في المنطقة يسعى لتحقيقها".
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق. عن هذه الخطوة قال مدير مستشفى ابن النفيس في دمشق، الدكتور نزار إبراهيم لـ "سبوتنيك":
"شكر الوفد الروسي على تقديم المساعدات الطبية التي تأتي في وقت تعاني فيه سوريا من حصار اقتصادي قسري وتواجه صعوبة في تأمين المواد والمعدات الطبية اللازمة لاستمرار العمل الطبي للمستشفى، لا سيما التجهيزات الطبية الخاصة بالتصوير الشعاعي والطبقي المحوري".
باحث عربي في الجامعات الروسية يستعرض مشكلة المياه في الشرق الأوسط. قال محمد هشام محمود حامد الباحث العلمي في قسم الفيزياء التجريبية في جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، إن المشكلة ليست عويصة، لاسيما في البلدان العربية، مضيفًا:
"في مصر مثلا لدينا نهر النيل
وإن كانت هناك سدود تبنى عليه، إلا أنه لن تكون هناك أزمة مياه لأن الطبيعة تعوض ما يتم فقده عن طريق السدود".
التفاصيل في الملف الصوتي...