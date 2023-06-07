https://sputnikarabic.ae/20230607/خبير-الغرب-سيدفع-أي-ثمن-مقابل-عدم-هزيمته-في-أوكرانيا-1077854290.html

خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا

خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T14:07+0000

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2023-06-07T14:07+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا خبير: الغرب سيدفع أي ثمن مقابل عدم هزيمته في أوكرانيا

كارثة إنسانية وبيئية بعد تفجير القوات الأوكرانية سد محطة كاخوفسكايا. عن هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية عمار قناه:بلينكن يبحث في جدة مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية. حول هذا الموضوع، قال مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية السعودي، الدكتور عمر بن سعد، لبرنامج "بلا قيود":عون في ضيافة الأسد…ما أسباب هذه الزيارة؟ عن هذا قال المحلل السياسي ميخائيل عوض:فيما رأى النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي:وزير الخارجية المغربي: لجنة 6+6 الليبية توافق على القوانين الانتخابية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الليبية، الإعلامي عماد قدّارة لـ "بلا قيود":برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق. عن هذه الخطوة قال مدير مستشفى ابن النفيس في دمشق، الدكتور نزار إبراهيم لـ "سبوتنيك":باحث عربي في الجامعات الروسية يستعرض مشكلة المياه في الشرق الأوسط. قال محمد هشام محمود حامد الباحث العلمي في قسم الفيزياء التجريبية في جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، إن المشكلة ليست عويصة، لاسيما في البلدان العربية، مضيفًا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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