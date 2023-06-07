https://sputnikarabic.ae/20230607/دبابات-تي-80-الروسية-تختفي-في-غابة-وتطلق-النار-على-القوات-الأوكرانية-فيديو-1077845409.html
دبابات "تي 80" الروسية تختفي في غابة وتطلق النار على القوات الأوكرانية... فيديو
دبابات "تي 80" الروسية تختفي في غابة وتطلق النار على القوات الأوكرانية... فيديو
تستمر دبابات المنطقة العسكرية الغربية في توفير الدعم الناري لوحدات المشاة الآلية على محور كوبيانسك، مما يضمن هجوم القوات الروسية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T11:59+0000
2023-06-07T11:59+0000
2023-06-07T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال أطقم دبابات "تي-80 بي في" الروسية أثناء تأدية بعض المهام القتالبة.يمكن أن تعمل الدبابات مباشرة على الخط الأمامي وكذلك من مواقع إطلاق النار المغلقة - خلف التضاريس وفي الملاجئ. هذا يسمح لها بالتخفي.وتتمثل مهمتها الرئيسية في إلحاق أضرار فعالة بالعدو من أجل ضمان تقدم وحدات المشاة الآلية الروسية. يتم تصحيح إطلاق النار بمساعدة الطائرات المسيرة، كما تساعد الطائرات أيضًا في ضرب الهدف بدقة.بعد الإطلاق، تغادر الدبابات إلى المخابئ ويعاد تحميلها من أجل أن تكون دائمًا على استعداد للمغادرة إلى موقع إطلاق النار. يمكن أن تأتي إحداثيات هدف جديد في أي لحظة.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات "تي 80" الروسية تختفي في غابة وتطلق النار على القوات الأوكرانية... فيديو
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تستمر دبابات المنطقة العسكرية الغربية في توفير الدعم الناري لوحدات المشاة الآلية على محور كوبيانسك، مما يضمن هجوم القوات الروسية.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال أطقم دبابات "تي-80 بي في" الروسية أثناء تأدية بعض المهام القتالبة.
يمكن أن تعمل الدبابات مباشرة على الخط الأمامي وكذلك من مواقع إطلاق النار المغلقة - خلف التضاريس وفي الملاجئ. هذا يسمح لها بالتخفي.
وتتمثل مهمتها الرئيسية في إلحاق أضرار فعالة بالعدو من أجل ضمان تقدم وحدات المشاة الآلية الروسية. يتم تصحيح إطلاق النار بمساعدة الطائرات المسيرة، كما تساعد الطائرات أيضًا في ضرب الهدف بدقة.
بعد الإطلاق، تغادر الدبابات إلى المخابئ ويعاد تحميلها من أجل أن تكون دائمًا على استعداد للمغادرة إلى موقع إطلاق النار. يمكن أن تأتي إحداثيات هدف جديد في أي لحظة.