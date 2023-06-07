https://sputnikarabic.ae/20230607/دمار-هائل-أحدثه-صاروخ-فتاح-الإيراني-لحظة-ارتطام-رأسه-بالأرض-فيديو-1077828888.html
دمار هائل أحدثه صاروخ "فتاح" الإيراني لحظة ارتطام رأسه بالأرض... فيديو
دمار هائل أحدثه صاروخ "فتاح" الإيراني لحظة ارتطام رأسه بالأرض... فيديو
نشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد مصورة لدمار أحدثه صاروخ "فتاح" لحظة ارتطامه بالأرض. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T09:09+0000
2023-06-07T09:09+0000
2023-06-07T09:09+0000
إيران
رصد عسكري
الحرس الثوري الإيراني
العالم
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وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، و ذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك)، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدة أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في كافة الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-عبري-كشف-إيران-عن-صاروخ-فتاح-الفرط-صوتي-رسالة-لإسرائيل-1077792354.html
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سبوتنيك عربي
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إيران, رصد عسكري, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, رصد عسكري, الحرس الثوري الإيراني, العالم
دمار هائل أحدثه صاروخ "فتاح" الإيراني لحظة ارتطام رأسه بالأرض... فيديو
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نشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد مصورة لدمار أحدثه صاروخ "فتاح" لحظة ارتطامه بالأرض.
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، و ذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك)، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".
كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.
وأضافت أن "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدة أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في كافة الاتجاهات".