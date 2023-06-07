عربي
https://sputnikarabic.ae/20230607/دمار-هائل-أحدثه-صاروخ-فتاح-الإيراني-لحظة-ارتطام-رأسه-بالأرض-فيديو-1077828888.html
دمار هائل أحدثه صاروخ "فتاح" الإيراني لحظة ارتطام رأسه بالأرض... فيديو
دمار هائل أحدثه صاروخ "فتاح" الإيراني لحظة ارتطام رأسه بالأرض... فيديو
نشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد مصورة لدمار أحدثه صاروخ "فتاح" لحظة ارتطامه بالأرض. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T09:09+0000
2023-06-07T09:09+0000
إيران
رصد عسكري
الحرس الثوري الإيراني
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:101:1001:664_1920x0_80_0_0_92932b4311be84ec658660116fe154b7.jpg
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، و ذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك)، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدة أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في كافة الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-عبري-كشف-إيران-عن-صاروخ-فتاح-الفرط-صوتي-رسالة-لإسرائيل-1077792354.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_e4df921c1f803988f15ff0ca71efcac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, رصد عسكري, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, رصد عسكري, الحرس الثوري الإيراني, العالم

دمار هائل أحدثه صاروخ "فتاح" الإيراني لحظة ارتطام رأسه بالأرض... فيديو

09:09 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
تابعنا عبرTelegram
نشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد مصورة لدمار أحدثه صاروخ "فتاح" لحظة ارتطامه بالأرض.
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الثلاثاء، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، و ذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك)، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".
صاروخ إيراني أرشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
إعلام عبري: كشف إيران عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي رسالة لإسرائيل
أمس, 10:32 GMT
كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.
وأضافت أن "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدة أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في كافة الاتجاهات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:01 GMTХвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала