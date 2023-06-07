https://sputnikarabic.ae/20230607/رئيس-وزراء-بريطانيا-يصل-إلى-أمريكا-في-أول-زيارة-له-منذ-توليه-المنصب-1077828683.html

رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى أمريكا في أول زيارة له منذ توليه المنصب

رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى أمريكا في أول زيارة له منذ توليه المنصب

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة له، والتي تستمر يومين، منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T09:07+0000

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وكتب سوناك، عبر توتير، لقد "هبطت طائرتي في الولايات المتحدة".وفي تغريدة منفصلة، قال: "عندما أفكر في الولايات المتحدة، أفكر في الفرص والمشاريع والحرية، وبالتالي نثمن حصة المملكة المتحدة من ذلك".ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه "عملنا دائما بخطى ثابتة لحماية شعبنا".وشدد على ضرورة "بناء المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحالفا يحمي اقتصاد البلدين".وكانت وسائل إعلام بريطانية أفادت، الأحد الماضي، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني الحالي، بين والاس، لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وتشير تقارير إلى أن والاس يحظى بشعبية كبيرة داخل الحكومة الأمريكية، بسبب دوره المركزي في تشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا إلى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي.إلا أن ترشيح والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، قد لا يلقى دعما من جانب فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى أن دولا أخرى قد تدعم رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتيه فريدريكسن، لتولي هذا المنصب.وكان من المفترض أن يقدم الأمين العام لحلف الناتو الحالي، ينس ستولتنبرغ، استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، لكن قادة دول حلف الناتو قرروا في آذار/مارس من العام نفسه، تمديد ولايته حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

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