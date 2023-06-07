https://sputnikarabic.ae/20230607/رغم-احتلال-أمريكا-لمدارسهم-ومحاصرة-وطنهم-طلاب-الحسكة-يبدؤون-امتحانات-الثانوية-العامة-1077840196.html

رغم احتلال أمريكا لمدارسهم ومحاصرة وطنهم... طلاب الحسكة يبدؤون امتحانات الثانوية العامة

رغم احتلال أمريكا لمدارسهم ومحاصرة وطنهم... طلاب الحسكة يبدؤون امتحانات الثانوية العامة

بدأ الآلاف من طلاب وتلاميذ محافظة الحسكة السورية، من مكوناتهم ومشاربهم كافة، التقدم لامتحانات الشهادة العامة الثانوية والإعدادية وإكمال مسيرة تعليمهم وتمسكهم... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T11:06+0000

2023-06-07T11:06+0000

2023-06-07T11:09+0000

أخبار سوريا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077837205_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5fd2562b190b2d4724ad020abce60964.jpg

بالرغم من كل التداعيات والصعوبات التي فرضت من قبل الاحتلال الأمريكي والمجموعات المرتبطة بها من قوات "قسد"، منذ عشر سنوات، مستمرة لإيقاف عجلة التعليم وتجهيل الأجيال لإسهال السيطرة عليهم.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأنه رغم قلة عدد المدارس والازدحام داخل الشعب الصفية في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتحويل عدد كبير منها إلى مقرات وسجون من قبل قوات "قسد" وفرضها مناهج مؤدلجة سياسيًا على الطلاب لكنهم رفضوها.وتابع مراسل وكالة "سبوتنيك": "باشر طلاب الثانوية العامة بكافة فروعها يومهم الأول من الامتحانات من خلال الوصول إلى مراكزهم من كافة المناطق والتي تعتبر العدد الأكبر منها خارج سيطرة الدولة السورية".وقالت مديرة التربية في محافظة الحسكة السورية، إلهام صورخان، لـ"سبوتنيك"، إن "الطلاب والتلاميذ من كافة مناطق محافظة الحسكة، تقدموا اليوم الأربعاء 7 حزيران، وهو اليوم الثاني بعد تقديم طلاب الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية لامتحاناتهم في يومها الأول، يوم أمس الثلاثاء، حيث يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بكافة فروعها 11 ألف و160 طالب وطالبة، موزعين على 153 مركزًا امتحانيا في مدينتي الحسكة والقامشلي".وأفادت صورخان بأن "مديرية التربية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وقيادة الشرطة في المحافظة، قامت بتوزيع المراقبين ورؤساء المراكز والمندوبين على مواقعهم وإيصال الأسئلة إليها، كما تم تأمين الطرق والمداخل الرئيسية في مدينة الحسكة لتسيير وتسهيل دخول الطلاب".وأضافت مديرية التربية: "رغم كل الصعوبات والمنغصات الكثيرة خلال العام الدراسي والآن في الامتحانات، حيث ينطلق الطلاب منذ الصباح الباكر (الثالثة فجرًا) من مناطق بعيدة مثل المالكية واليعربية والمركدة والشدادي للوصول في الوقت المحدد، ما يشكل عبئا نفسيا وماديا كبيرين عليهم وعلى ذويهم، وهو إن دل على شيء فهو يدل على تمسك الطلاب وذويهم بمناهج وزارة التربية السورية".وأفاد منسق وزارة التربية السورية لامتحانات محافظة الحسكة، قصي مشوح، لـ"سبوتنيك" بأن "الأبنية التعليمية والمدارس ضمن مناطق سيطرة الدولة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي تعاني من الازدحام والاكتظاظ الكبير نتيجة حصار وممارسات الاحتلال الأمريكي وقوات "قسد" ضد التعليم والعلم، وذلك منذ عقد كامل من الزمن".وأكد مشوح دعم وزارة التربية وتعاون الكوادر الإدارية والتربوية وإصرار الطلاب وذويهم على التعلم وفق المناهج المعتمدة من قبل وزارة التربية الحكومية رافضين كل الانتهاكات التي تريد النيل من مسيرة التعليم في المحافظة وتجهيل الشباب.وأكدت مجموعة من ذوي الطلاب في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إصرارهم على تشجيع أبنائهم على تقديم امتحاناتهم واستكمال تحصيلهم العلمي رغم كل الظروف المادية والاقتصادية والسياسية المفروضة عليهم، مع استمرار قوات الاحتلاليين الأمريكي والتركي وأعوانهم في المجموعات المسلحة على احتلال المدارس وتحويلها لمقرات عسكرية وسجون".موضحين أن أبناءهم من المناطق البعيدة يعانون الأمرين للوصول إلى مراكزهم الامتحانية بسبب بعد المسافات والحواجز العسكرية، تضاف لها منع المعلمين والمعاهد الخاصة من تعليم أبنائهم وتعرضهم للاعتقال والمضايقات على مدار السنوات الماضية.يشار أن عدد الأبنية المدرسية في المحافظة يبلغ عددها 2285 بناء مدرسيا، بقي منها 179 بناء مدرسيا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي، وأما العدد المتبقي منها هي تحت سيطرة قوات "قسد"، والذي يقوم في كل عام بإغلاق الأبنية المدرسية، ما يزيد الاكتظاظ داخل الصفوف المدرسية، حيث يصل متوسط عدد الطلاب في كل شعبة صفية من 80 إلى 100 طالب وطالبة.ورغم قلة عددها ومعاناتها الزحام الشديد، والمضايقات من قبل "قسد"، إلا أن المدارس السورية تشهد إقبالا كبيرا من التلاميذ والطلاب الأكراد بشكل خاص، ومن بينهم أبناء قياديين وموظفين فيما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية"، وذلك رغم إصدارها قرارا يمنعهم من الالتحاق بالمدارس السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي تحت طائلة العقوبات، التي تصل إلى الفصل والغرامات المالية الكبيرة مع تدني أعداد الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التي تعتمد مناهج "قسد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي