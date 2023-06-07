https://sputnikarabic.ae/20230607/رومانسية-الليالي-البيضاء-في-سان-بطرسبرغ-1077824317.html
رومانسية الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ
رومانسية الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ
يتراوح طول اليوم في سان بطرسبورغ من 5 ساعات و 51 دقيقة في 22 ديسمبر/ كانون الأول، إلى 18 ساعة و 50 دقيقة في 22 يونيو/ حزيران. ويتم الاحتفال بـ"الليالي البيضاء"... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T08:26+0000
2023-06-07T08:26+0000
2023-06-07T08:43+0000
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في هذا الوقت من العام، تقام في المدينة العديد من المهرجانات المخصصة لهذه الظاهرة المذهلة. أو يمكنكم فقط الاستمتاع بالليالي البيضاء بالتنزه في شوارع سان بطرسبورغ كمان ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رومانسية الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ
08:26 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 08:43 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
يتراوح طول اليوم في سان بطرسبورغ من 5 ساعات و 51 دقيقة في 22 ديسمبر/ كانون الأول، إلى 18 ساعة و 50 دقيقة في 22 يونيو/ حزيران. ويتم الاحتفال بـ"الليالي البيضاء" في الفترة من 11 يونيو إلى 2 يوليو/ تموز.
في هذا الوقت من العام، تقام في المدينة العديد من المهرجانات المخصصة لهذه الظاهرة المذهلة. أو يمكنكم فقط الاستمتاع بالليالي البيضاء بالتنزه في شوارع سان بطرسبورغ كمان ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
نصب تذكاري للإمبراطور الروسي الأول بطرس الأكبر "الفارس البرونزي" في ساحة مجلس الشيوخ على خلفية الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
نصب تذكاري للإمبراطور الروسي الأول بطرس الأكبر "الفارس البرونزي" في ساحة مجلس الشيوخ على خلفية الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
شبان في شارع كازانسكايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
شبان في شارع كازانسكايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
منظر يطل على ضفة دفارتسوفايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
منظر يطل على ضفة دفارتسوفايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات يتنزهن على طول قناة غريبويدوف خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
فتيات يتنزهن على طول قناة غريبويدوف خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
الناس يسيرون على طول قناة غريبويدوف خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
الناس يسيرون على طول قناة غريبويدوف خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
شخصان يقفان على خلفية ضفة دفارتسوفايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
شخصان يقفان على خلفية ضفة دفارتسوفايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
منظر لقلعة بطرس وبولس من جسر القصر خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
منظر لقلعة بطرس وبولس من جسر القصر خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
صياد على جسر بتروفسكايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
صياد على جسر بتروفسكايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik
حصان في سان بطرسبورغ خلال الليالي البيضاء.
حصان في سان بطرسبورغ خلال الليالي البيضاء.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
قارب متعة على نهر نيفا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
قارب متعة على نهر نيفا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
منظر يطل على ضفة دفارتسوفايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
منظر يطل على ضفة دفارتسوفايا خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.
العمود المنقاري خلال الليالي البيضاء في سان بطرسبورغ.