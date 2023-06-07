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https://sputnikarabic.ae/20230607/زاخاروفا-لافروف-يلتقي-بالمبعوث--الخاص-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-لسوريا-1077846784.html
زاخاروفا: لافروف يلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا
زاخاروفا: لافروف يلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، سيلتقي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:23+0000
2023-06-07T12:23+0000
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وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "في الثامن من يونيو، سيلتقي وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا السيد غير بيدرسن".وقالت: "من المقرر خلال الاجتماع مواصلة التبادل التقليدي للآراء بشأن مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، مع التركيز على مهام تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لجميع السوريين المحتاجين".
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العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم

زاخاروفا: لافروف يلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا

12:23 GMT 07.06.2023
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، سيلتقي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا.
وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "في الثامن من يونيو، سيلتقي وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا السيد غير بيدرسن".
وقالت: "من المقرر خلال الاجتماع مواصلة التبادل التقليدي للآراء بشأن مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، مع التركيز على مهام تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لجميع السوريين المحتاجين".
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