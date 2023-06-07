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https://sputnikarabic.ae/20230607/ستولتنبرغ-يشترط-انتصار-أوكرانيا-لانضمامها-إلى-الناتو-1077859235.html
ستولتنبرغ يشترط "انتصار أوكرانيا" لانضمامها إلى الناتو
ستولتنبرغ يشترط "انتصار أوكرانيا" لانضمامها إلى الناتو
اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه إذا لم تنتصرأوكرانيا، فلن يكون هناك جدوى من مناقشة عضويتها في الحلف من حيث المبدأ. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T16:10+0000
2023-06-07T16:10+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ خلال منتدى في بروكسل، اليوم الأربعاء: "الشيء الأكثر أهمية اليوم هو ضمان أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن ينتصر، وأن تظل أوكرانيا كدولة ذات سيادة، إذا لم تكن أوكرانيا قادرة على الوجود كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة في أوروبا لن يكون هناك موضوع لمناقشة عضويتها بشكل عام".ويتناقض تصريح ستولتنبرغ مع ما قاله في 1 يونيو/ حزيران، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في أوسلو، بأن "الناتو" يناقش حاليًا بنشاط أمن أوكرانيا في فترة ما بعد الصراع لضمان عدم استئناف الصراع.وشدد الأمين العام حينها على أنه "بما أن الاجتماع كان غير رسمي، فلم يتم اتخاذ قرارات خلال أحداثه".
https://sputnikarabic.ae/20230607/مولدوفا-تعزز-تعاونها-مع-الناتو-من-خلال-الحوار-1077818446.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا
الناتو, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ يشترط "انتصار أوكرانيا" لانضمامها إلى الناتو

16:10 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /  / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /
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اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه إذا لم تنتصرأوكرانيا، فلن يكون هناك جدوى من مناقشة عضويتها في الحلف من حيث المبدأ.
وقال ستولتنبرغ خلال منتدى في بروكسل، اليوم الأربعاء: "الشيء الأكثر أهمية اليوم هو ضمان أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن ينتصر، وأن تظل أوكرانيا كدولة ذات سيادة، إذا لم تكن أوكرانيا قادرة على الوجود كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة في أوروبا لن يكون هناك موضوع لمناقشة عضويتها بشكل عام".

وأضاف أن التحالف في هذه الحالة يحتاج الآن إلى "إظهار الوحدة لدعم أوكرانيا".

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ويتناقض تصريح ستولتنبرغ مع ما قاله في 1 يونيو/ حزيران، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في أوسلو، بأن "الناتو" يناقش حاليًا بنشاط أمن أوكرانيا في فترة ما بعد الصراع لضمان عدم استئناف الصراع.

حيث قال ستولتنبرغ حينها إن الجميع اتفقوا على أن أبواب "الناتو" مفتوحة وأن أوكرانيا ستصبح عضوًا.

وشدد الأمين العام حينها على أنه "بما أن الاجتماع كان غير رسمي، فلم يتم اتخاذ قرارات خلال أحداثه".
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