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سحابة ضبابية تغطي غابة بعد ضرب نظام كييف خطا للأمونيا في خاركوف... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230607/سحابة-ضبابية-تغطي-غابة-بعد-ضرب-نظام-كييف-خطا-للأمونيا-في-خاركوف-فيديو---1077836142.html
سحابة ضبابية تغطي غابة بعد ضرب نظام كييف خطا للأمونيا في خاركوف... فيديو
سحابة ضبابية تغطي غابة بعد ضرب نظام كييف خطا للأمونيا في خاركوف... فيديو
قالت وزارت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية فجرت عند الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، أنبوب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" في... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T11:38+0000
2023-06-07T11:38+0000
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وبدوره، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، أنه لا يوجد أمونيا في الهواء في منطقة كوبيانسك في أوكرانيا بعد الأضرار التي لحقت بأنبوب الأمونيا.وكتب سينيجوبوف، في قناته على "تلغرام": "حتى الآن ، تظهر نتائج القياسات أنه لا توجد أمونيا في الهواء في منطقة كوبيانسكي".وقال أحد أفراد القوات المسلحة الروسية: "بعد وفاة أحد الجنود الأوكرانيين بسبب تسمم الأمونيا، وتسمم اثنين، أُمروا بالبقاء في مواقعهم ملثمين بأقنعة الغاز".
https://sputnikarabic.ae/20230607/مذيع-أمريكي-مشهور-يتهم-أوكرانيا-بتفجير-محطة-كاخوفكا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-1077823991.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

سحابة ضبابية تغطي غابة بعد ضرب نظام كييف خطا للأمونيا في خاركوف... فيديو

11:38 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Stringer / آثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا
آثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Stringer /
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قالت وزارت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية فجرت عند الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، أنبوب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" في مقاطعة خاركوف.
وبدوره، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، أنه لا يوجد أمونيا في الهواء في منطقة كوبيانسك في أوكرانيا بعد الأضرار التي لحقت بأنبوب الأمونيا.
وكتب سينيجوبوف، في قناته على "تلغرام": "حتى الآن ، تظهر نتائج القياسات أنه لا توجد أمونيا في الهواء في منطقة كوبيانسكي".
تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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07:42 GMT

وفي وقت سابق، قال جندي من القوات المسلحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجنود الأوكرانيين دمروا خط أنابيب الأمونيا، في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وهناك حالات تسمم بين جنود كييف".

وأفادت المخابرات: "في مقاطعة خاركوف، في منطقة ماسيوتوفكا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بضرب خط أنابيب للأمونيا. وتم استدعاء قادتها رفيعي المستوى إلى مكان الحادث".

وقال أحد أفراد القوات المسلحة الروسية: "بعد وفاة أحد الجنود الأوكرانيين بسبب تسمم الأمونيا، وتسمم اثنين، أُمروا بالبقاء في مواقعهم ملثمين بأقنعة الغاز".
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