https://sputnikarabic.ae/20230607/شولتس-يعتزم-التحدث-مع-بوتين-مرة-أخرى-1077827204.html
شولتس يعتزم التحدث مع بوتين مرة أخرى
شولتس يعتزم التحدث مع بوتين مرة أخرى
أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، يريد الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرة أخرى. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T08:28+0000
2023-06-07T08:28+0000
2023-06-07T08:28+0000
العالم
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ونقلت وسائل الإعلام عن شولتس مقتطفا من مقابلة مع قناة "RTL" التلفزيونية، قال فيها: "بسبب مسار الحرب، لم أعتبر اللحظة الحالية مناسبة (لإجراء محادثة مع بوتين)".وبحسب المستشار، "لم يتحدث" مع نظيره الروسي لفترة طويلة، لكنه ينوي تكرار ذلك، حسب بوابة "إن-تي في".يعرب شولتس عن رغبته في التحدث إلى بوتين في الفترة الأخيرة بانتظام، لكن المحادثة لم تتم.كانت آخر مرة تحدث فيها قادة الدول عبر الهاتف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال ما إذا كان فلاديمير بوتين مستعدًا للتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يسمع عن نوايا السياسي الألماني في الاتصال ببوتين، لكن اتصالهما ضروري، وبوتين منفتح للحوار من أجل حماية مصالح روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230128/شولتز-ألمانيا-تتكيف-بسرعة-مع-واقع-جديد-لا-يوجد-فيه-تعاون-مع-روسيا-1072822017.html
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العالم
شولتس يعتزم التحدث مع بوتين مرة أخرى
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أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، يريد الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرة أخرى.
ونقلت وسائل الإعلام عن شولتس مقتطفا من مقابلة مع قناة "RTL" التلفزيونية، قال فيها: "بسبب مسار الحرب، لم أعتبر اللحظة الحالية مناسبة (لإجراء محادثة مع بوتين)".
وبحسب المستشار، "لم يتحدث" مع نظيره الروسي لفترة طويلة، لكنه ينوي تكرار ذلك، حسب بوابة "إن-تي في".
يعرب شولتس عن رغبته في التحدث إلى بوتين
في الفترة الأخيرة بانتظام، لكن المحادثة لم تتم.
كانت آخر مرة تحدث فيها قادة الدول عبر الهاتف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال ما إذا كان فلاديمير بوتين مستعدًا للتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يسمع عن نوايا السياسي الألماني في الاتصال ببوتين، لكن اتصالهما ضروري، وبوتين منفتح للحوار من أجل حماية مصالح روسيا.