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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-الصواريخ-المضادة-للطائرات-فيديو-1077835912.html
شويغو يتفقد خطوط إنتاج الصواريخ المضادة للطائرات... فيديو
شويغو يتفقد خطوط إنتاج الصواريخ المضادة للطائرات... فيديو
تفقّد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في إحدى شركات الصناعات الدفاعية "ألماز-أنتي"، والورش... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T10:26+0000
2023-06-07T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "إحدى المؤسسات التابعة لشركة "ألماز-أنتي" للدفاع الجوي والفضائي، والتي تنتج على وجه الخصوص صواريخ موجهة مضادة للطائرات لأنظمة الدفاع الجوي، تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، وستضاعف قدرات المؤسسة".وقالت الوزارة إن "المدير العام للمؤسسة أبلغ وزير الدفاع الروسي عن البرامج الجاري تنفيذها لتوسيع القدرات الإنتاجية لتزويد القوات الروسية بأنظمة دفاع جوي حديثة".وأبلغ رئيس شركة "ألماز-أنتي"، وزير الدفاع الروسي أنه في عام 2023 زادت الشركة الإنتاج بشكل كبير، في إطار أمر دفاع الدولة لمجموعة كاملة من المنتجات. وشدد على أن الشركة تقدم المنتجات قبل الموعد المحدد. وبحسب رئيس المؤسسة، فإن إنشاء مرافق إنتاج جديدة سيسمح بمضاعفة قدرات المؤسسة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "عقب نتائج التفتيش الذي أجراه وزير الدفاع، أثبتت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من "إس-300" (فافوريت)، و"إس-400" (تريومف)، و"إس-350" (فيتياز) كفاءتها وفعاليتها العاليتين في تدمير الأهداف الجوية الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230607/تدمير-أفضل-مدفعية-ذاتية-الحركة-في-العالم-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1077819416.html
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سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

شويغو يتفقد خطوط إنتاج الصواريخ المضادة للطائرات... فيديو

10:26 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 07.06.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورشركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المنتجات لتزويد العملية العسكرية الخاصة
شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المنتجات لتزويد العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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تفقّد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، التقدم المحرز في تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في إحدى شركات الصناعات الدفاعية "ألماز-أنتي"، والورش الخاصة بإنتاج "صواريخ موجهة حديثة مضادة للطائرات لأنظمة الدفاع الجوي".
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "إحدى المؤسسات التابعة لشركة "ألماز-أنتي" للدفاع الجوي والفضائي، والتي تنتج على وجه الخصوص صواريخ موجهة مضادة للطائرات لأنظمة الدفاع الجوي، تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، وستضاعف قدرات المؤسسة".

وفقا للوزارة، قام وزير الدفاع الروسي بفحص تنفيذ أمر دفاع الدولة في إحدى مؤسسات شركة "ألماز-أنتي".

وقالت الوزارة إن "المدير العام للمؤسسة أبلغ وزير الدفاع الروسي عن البرامج الجاري تنفيذها لتوسيع القدرات الإنتاجية لتزويد القوات الروسية بأنظمة دفاع جوي حديثة".
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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04:51 GMT
وأبلغ رئيس شركة "ألماز-أنتي"، وزير الدفاع الروسي أنه في عام 2023 زادت الشركة الإنتاج بشكل كبير، في إطار أمر دفاع الدولة لمجموعة كاملة من المنتجات. وشدد على أن الشركة تقدم المنتجات قبل الموعد المحدد. وبحسب رئيس المؤسسة، فإن إنشاء مرافق إنتاج جديدة سيسمح بمضاعفة قدرات المؤسسة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: "عقب نتائج التفتيش الذي أجراه وزير الدفاع، أثبتت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من "إس-300" (فافوريت)، و"إس-400" (تريومف)، و"إس-350" (فيتياز) كفاءتها وفعاليتها العاليتين في تدمير الأهداف الجوية الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
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