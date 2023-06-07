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https://sputnikarabic.ae/20230607/طائرات-دون-طيار-هجومية-روسية-بعيدة-المدى-1077805648.html
طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
أصبحت الطائرات دون طيار، سواء في عمليات الرصد أو الهجوم، من أكثر العتاد فعالية في الفلسفة الحربية الحديثة. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T06:00+0000
2023-06-07T06:10+0000
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رصد عسكري
الجيش الروسي
انفوجرافيك
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وأعدّ فريق "سبوتنيك" فيديوغراف حول أكثر ثلاث طائرات دون طيار روسية أهمية: أورويون، وألتيوس، وسيريوس.تخضع "سيريوس" للتجربة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج المنتظم هذا العام. وتعمل "سيريوس" بواسطة محركين توربينيين. وستكون قادرة على حمل حتى القنابل الجوية من طراز OFAB-250.وستُضاف "سيريوس" إلى قائمة المسيّرات الضاربة الروسية.شاهد أيضا - مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
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طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
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رصد عسكري, الجيش الروسي, انفوجرافيك, видео
رصد عسكري, الجيش الروسي, انفوجرافيك, видео

طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى

06:00 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 06:10 GMT 07.06.2023)
© Sputnikطائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى
طائرات دون طيار هجومية روسية بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik
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أصبحت الطائرات دون طيار، سواء في عمليات الرصد أو الهجوم، من أكثر العتاد فعالية في الفلسفة الحربية الحديثة.
وأعدّ فريق "سبوتنيك" فيديوغراف حول أكثر ثلاث طائرات دون طيار روسية أهمية: أورويون، وألتيوس، وسيريوس.
© Sputnik
تخضع "سيريوس" للتجربة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج المنتظم هذا العام.
وتعمل "سيريوس" بواسطة محركين توربينيين. وستكون قادرة على حمل حتى القنابل الجوية من طراز OFAB-250.
وستُضاف "سيريوس" إلى قائمة المسيّرات الضاربة الروسية.
شاهد أيضا - مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
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