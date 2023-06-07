https://sputnikarabic.ae/20230607/طهران-تجري-مشاورات-مع-كابول-بشأن-حقوق-إيران-المائية-في-نهر-هيرمند-1077856127.html
طهران تجري مشاورات مع كابول بشأن حقوق إيران المائية في نهر هيرمند
طهران تجري مشاورات مع كابول بشأن حقوق إيران المائية في نهر هيرمند
أعلن رئيس منظمة حماية البيئة الإيراني، علي سلاجقة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات مع أفغانستان لا تزال قائمة بشأن حقوق بلاده المائية في نهر هيرمند. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:35+0000
2023-06-07T14:35+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن علي سلاجقة، أن الجانب الأفغاني قد أبدى مرونة لتتم هذه العملية من خلال الدبلوماسية، في إشارة إلى المشاورات الثنائية حول حقوق إيران المائية في نهر هيرمند.وأكد المسؤول الإيراني بشأن إمدادات المياه الإيرانية من نهر هيرمند، أن "زيارة السد لم تتم بعد لكن خبراءنا ذكروا أن هناك ما يكفي من المياه في مستجمعات المياه".وطالب رئيس منظمة حماية البيئة الإيراني، علي سلاجقة، الجانب الأفغاني بالامتثال للمطالب الإيرانية بشأن المعاهدة المتفق عليها مسبقا.وتصاعدت التوترات بشأن حقوق المياه بين إيران وأفغانستان في الأسابيع الأخيرة، حيث يعتمد جنوب شرق إيران الذي يعاني من الجفاف بشكل كبير على تدفق المياه من أعلى نهر هلمند من أفغانستان، مما أدى إلى دعوات لأفغانستان للسماح بتدفق المزيد من المياه واتهامات لكابول بأنها لا تحترم معاهدة المياه الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 1973.ونفت طالبان انتهاكها للاتفاق وقالت إن انخفاض منسوب المياه على نهر هلمند - الذي يغذي البحيرات والأراضي الرطبة في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران - يحول دون إطلاق المزيد من المياه.طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من هذا الشهر، في اتصال هاتفي مع نظيره من حركة طالبان، أمير خان متقي، السلطات الأفغانية بفتح بوابات سد كاجاكي الداخلي على نهر هلمند.خلال زيارة إلى سيستان وبلوشستان في 18 مايو/أيار، حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "حكام أفغانستان على الفور بمنح شعب سيستان وبلوشستان حقوقهم المائية"، مضيفًا أن طالبان يجب أن تأخذ كلماته "على محمل الجد". ويدور الحديث عن منطقة من أكثر المناطق القاحلة في إيران، والتي تزايدت معاناة سكانها من ندرة المياه في السنوات الأخيرة.بعد وقت قصير من تعليق رئيسي، أعلن مسؤولو طالبان عن بناء سد جديد على نهر فرح، الذي يغذي الأراضي الزراعية جنوب غربي أفغانستان ويصب أيضا في جنوب شرقي إيران.في عام 2021، قبل استيلاء طالبان على السلطة، أكملت أفغانستان العمل في سد كمال خان، الذي يقع أيضا على نهر هلمند.يعد هلمند أحد أكبر الأنهار في أفغانستان، حيث يرتفع في جبال هندو كوش ويمتد لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر عبر البلاد قبل أن يصب في حوض سيستان في إيران. على الرغم من الاتفاقات، كان النهر موضوع خلاف بين البلدين في عدة مناسبات في العقود القليلة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الصراع-على-المياه-هل-يشعل-حربا-بين-إيران-وأفغانستان؟-1077548569.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
طهران تجري مشاورات مع كابول بشأن حقوق إيران المائية في نهر هيرمند
14:35 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس منظمة حماية البيئة الإيراني، علي سلاجقة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات مع أفغانستان لا تزال قائمة بشأن حقوق بلاده المائية في نهر هيرمند.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن علي سلاجقة، أن الجانب الأفغاني قد أبدى مرونة لتتم هذه العملية من خلال الدبلوماسية، في إشارة إلى المشاورات الثنائية حول حقوق إيران المائية في نهر هيرمند.
وأكد المسؤول الإيراني بشأن إمدادات المياه الإيرانية من نهر هيرمند، أن "زيارة السد لم تتم بعد لكن خبراءنا ذكروا أن هناك ما يكفي من المياه في مستجمعات المياه".
وطالب رئيس منظمة حماية البيئة الإيراني، علي سلاجقة، الجانب الأفغاني بالامتثال للمطالب الإيرانية بشأن المعاهدة المتفق عليها مسبقا.
وتصاعدت التوترات بشأن حقوق المياه بين إيران وأفغانستان في الأسابيع الأخيرة، حيث يعتمد جنوب شرق إيران الذي يعاني من الجفاف بشكل كبير على تدفق المياه من أعلى نهر هلمند
من أفغانستان، مما أدى إلى دعوات لأفغانستان للسماح بتدفق المزيد من المياه واتهامات لكابول بأنها لا تحترم معاهدة المياه الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 1973.
ونفت طالبان انتهاكها للاتفاق وقالت إن انخفاض منسوب المياه على نهر هلمند - الذي يغذي البحيرات والأراضي الرطبة في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران - يحول دون إطلاق المزيد من المياه.
طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من هذا الشهر، في اتصال هاتفي مع نظيره من حركة طالبان، أمير خان متقي، السلطات الأفغانية بفتح بوابات سد كاجاكي الداخلي على نهر هلمند.
خلال زيارة إلى سيستان وبلوشستان في 18 مايو/أيار، حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
"حكام أفغانستان على الفور بمنح شعب سيستان وبلوشستان حقوقهم المائية"، مضيفًا أن طالبان يجب أن تأخذ كلماته "على محمل الجد". ويدور الحديث عن منطقة من أكثر المناطق القاحلة في إيران، والتي تزايدت معاناة سكانها من ندرة المياه في السنوات الأخيرة.
بعد وقت قصير من تعليق رئيسي، أعلن مسؤولو طالبان عن بناء سد جديد على نهر فرح، الذي يغذي الأراضي الزراعية جنوب غربي أفغانستان ويصب أيضا في جنوب شرقي إيران.
في عام 2021، قبل استيلاء طالبان على السلطة
، أكملت أفغانستان العمل في سد كمال خان، الذي يقع أيضا على نهر هلمند.
يعد هلمند أحد أكبر الأنهار في أفغانستان، حيث يرتفع في جبال هندو كوش ويمتد لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر عبر البلاد قبل أن يصب في حوض سيستان في إيران. على الرغم من الاتفاقات، كان النهر موضوع خلاف بين البلدين في عدة مناسبات في العقود القليلة الماضية.