https://sputnikarabic.ae/20230607/عالم-فلك-يوثق-ظاهرة-نادرة-حدثت-أمام-الشمس-صورة-1077846658.html
عالم فلك يوثق ظاهرة نادرة حدثت أمام الشمس... صورة
عالم فلك يوثق ظاهرة نادرة حدثت أمام الشمس... صورة
التقط عالم سلسلة من الأقواس الساطعة وهالات الضوء المحيطة بالشمس في السماء فوق المملكة المتحدة، بما في ذلك حلقة نادرة من الضوء تدور حول السماء بأكملها. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:25+0000
2023-06-07T12:25+0000
2023-06-07T12:25+0000
مجتمع
علوم
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والتقط آلان فيتزسيمونز، عالم الفلك في جامعة كوينز بلفاست في أيرلندا الشمالية، عرضًا ضوئيًا غير عادي فوق حدائق بلفاست النباتية في 28 مايو/ أيار، حيث استمر العرض حوالي 30 دقيقة، وفقًا لما قاله فيتزسيمونز لمجلة "لايف ساينس".وقال فيتزسيمونز إن الأقواس والهالات ناتجة عن ملايين البلورات الجليدية الصغيرة المتمركزة بشكل مثالي في الغلاف الجوي العلوي، والتي غالبًا ما تصاحب السحب الرقيقة.وتابع: "هذا يسمح لأشعة الشمس التي تنكسر من خلالها أن تتحد، تمامًا كما ينكسر الضوء من خلال مخروط، مما ينتج أقواسًا ودوائر من ضوء الشمس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
عالم فلك يوثق ظاهرة نادرة حدثت أمام الشمس... صورة
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التقط عالم سلسلة من الأقواس الساطعة وهالات الضوء المحيطة بالشمس في السماء فوق المملكة المتحدة، بما في ذلك حلقة نادرة من الضوء تدور حول السماء بأكملها.
والتقط آلان فيتزسيمونز، عالم الفلك في جامعة كوينز بلفاست في أيرلندا الشمالية، عرضًا ضوئيًا غير عادي فوق حدائق بلفاست النباتية في 28 مايو/ أيار، حيث استمر العرض حوالي 30 دقيقة، وفقًا لما قاله فيتزسيمونز لمجلة "لايف ساينس
".
وتم رصد بعض الأشعة المتوهجة الغريبة أيضًا عبر أجزاء أخرى من أيرلندا الشمالية، وكذلك في شمال إنجلترا واسكتلندا.
وقال فيتزسيمونز إن الأقواس والهالات ناتجة عن ملايين البلورات الجليدية الصغيرة المتمركزة بشكل مثالي في الغلاف الجوي العلوي، والتي غالبًا ما تصاحب السحب الرقيقة.
إذا كانت الرياح شديدة الانتظام هناك، فإن البلورات ذات الشكل السداسي تتماشى.
وتابع: "هذا يسمح لأشعة الشمس
التي تنكسر من خلالها أن تتحد، تمامًا كما ينكسر الضوء من خلال مخروط، مما ينتج أقواسًا ودوائر من ضوء الشمس".