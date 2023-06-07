https://sputnikarabic.ae/20230607/عبد-اللهيان-قوة-الردع-الإيرانية-ضمان-استقرار-الأمن-في-المنطقة-1077828135.html

عبد اللهيان: قوة الردع الإيرانية ضمان استقرار الأمن في المنطقة

عبد اللهيان: قوة الردع الإيرانية ضمان استقرار الأمن في المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "قدرة الردع الإيرانية ضمانة الأمن والسلام الدائم في المنطقة". 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T08:52+0000

2023-06-07T08:52+0000

2023-06-07T08:52+0000

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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "استمرار الدبلوماسية المشرفة في العلاقات الخارجية، بالتزامن مع تعزيز الاقتدار العسكري والدفاعي يبشر بمستقبل مشرق لإيران العزيزة"، مؤكدا أن تطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع الجيران سيستمران بجدية.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى "صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا " 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرّك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-الإيراني-صاروخ-فتاح-الجديد-لا-يمكن-تدميره-بأي-صاروخ-مضاد-1077790821.html

https://sputnikarabic.ae/20230530/إيران-تعلن-استعدادها-لتصدير-معدات-عسكرية-ودفاعية-1077581696.html

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