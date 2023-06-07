https://sputnikarabic.ae/20230607/عراك-ضخم-قرب-مدرسة-أمريكية-بين-ذوي-التلاميذ-ومؤيدي-مجتمع-الميم-فيديو-1077855793.html
عراك ضخم قرب مدرسة أمريكية بين ذوي التلاميذ ومؤيدي "مجتمع الميم"... فيديو
عراك ضخم قرب مدرسة أمريكية بين ذوي التلاميذ ومؤيدي "مجتمع الميم"... فيديو
شهدت إحدى الساحات اشتباكات عنيفة بالأيدي بين ذوي التلاميذ ومؤيدي "مجتمع الميم"، بعد قيام الأخيرين بتنظيم احتفال قرب المدرسة. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:30+0000
2023-06-07T14:30+0000
2023-06-07T14:30+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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واستفز مناصرو "مجتمع الميم" ذوي طلاب المدرسة الابتدائية بعد قيامهم بتنظيم احتفال بما يطلق عليه "شهر الفخر" قرب المدرسة الأرمينية التي يرتادها أبناؤهم صباح كل يوم في لوس أنجلوس الأمريكية.وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي شجارا كبيرا بالأيدي بين مجموعات كبيرة من الأهالي ومروجي أفكار "مجتمع الميم" لتتدخل الشرطة وتقوم بفض الاشتباكات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عراك ضخم قرب مدرسة أمريكية بين ذوي التلاميذ ومؤيدي "مجتمع الميم"... فيديو
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شهدت إحدى الساحات اشتباكات عنيفة بالأيدي بين ذوي التلاميذ ومؤيدي "مجتمع الميم"، بعد قيام الأخيرين بتنظيم احتفال قرب المدرسة.
واستفز مناصرو "مجتمع الميم" ذوي طلاب المدرسة الابتدائية بعد قيامهم بتنظيم احتفال بما يطلق عليه "شهر الفخر" قرب المدرسة الأرمينية التي يرتادها أبناؤهم صباح كل يوم في لوس أنجلوس الأمريكية.
وتسبب الاحتفال بانزعاج الأهالي بسبب السياسات التي يتم فرضها على أبنائهم التي يتم الترويج لها من خلال هذه الاحتفالات والفعاليات في الفترة الأخيرة المرتبطة بالترويج للمثلية وغيرها من الأفكار التي لا تنسجم مع العائلات، الأمر الذي تسبب بوقوع شجار كبير.
وتظهر المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي شجارا كبيرا بالأيدي بين مجموعات كبيرة من الأهالي ومروجي أفكار "مجتمع الميم" لتتدخل الشرطة وتقوم بفض الاشتباكات.