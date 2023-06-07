https://sputnikarabic.ae/20230607/عسكري-أوكراني-يحاول-قتل-الجنود-الأوكرانيين-المستسلمين-فيديو-1077820138.html
عسكري أوكراني يحاول قتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين... فيديو
عسكري أوكراني يحاول قتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين... فيديو
أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انشقاق طوعي لجنديين أوكرانيين. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T05:43+0000
2023-06-07T05:43+0000
2023-06-07T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الوقت نفسه، أطلق عسكري أوكراني من الرشاش النار على الجنود المستسلمين من الخلف، لكنه لم يصب الهدف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم تسجيل الفيديو من خندق فيه جنود روس، يطلقون النار على العدو.ثم يصيح الأوكرانيون بأنهم يستسلمون ويطالبون بوقف إطلاق النار: "توقفوا عن إطلاق النار".بعد ذلك، يقوم عسكري أوكراني باستخدام الرشاش بضرب المستسلمين من الخلف. ومع ذلك، يزحف الجنود غير المسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخندق، حيث يستقبلهم المقاتلون الروس.تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها جنود القوات المسلحة الأوكرانية النار على زملائهم، الذين يسلمون أنفسهم. أطلقت المفرزة الأوكرانية النار على الجنود الأوكرانيين المستسلمين، في منطقة بيريستوف في مقاطعة خاركوف.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/19/1062679472_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4a84ba006aa6d82bdab2bb0752c89fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
عسكري أوكراني يحاول قتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين... فيديو
تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انشقاق طوعي لجنديين أوكرانيين.
في الوقت نفسه، أطلق عسكري أوكراني من الرشاش النار على الجنود المستسلمين من الخلف، لكنه لم يصب الهدف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تم تسجيل الفيديو من خندق فيه جنود روس، يطلقون النار على العدو.
ثم يصيح الأوكرانيون بأنهم يستسلمون ويطالبون بوقف إطلاق النار: "توقفوا عن إطلاق النار".
بعد ذلك، يقوم عسكري أوكراني باستخدام الرشاش بضرب المستسلمين من الخلف. ومع ذلك، يزحف الجنود غير المسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخندق، حيث يستقبلهم المقاتلون الروس.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها جنود القوات المسلحة الأوكرانية النار على زملائهم، الذين يسلمون أنفسهم. أطلقت المفرزة الأوكرانية النار على الجنود الأوكرانيين المستسلمين
، في منطقة بيريستوف في مقاطعة خاركوف.