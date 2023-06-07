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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/عسكري-أوكراني-يحاول-قتل-الجنود-الأوكرانيين-المستسلمين-فيديو-1077820138.html
عسكري أوكراني يحاول قتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين... فيديو
عسكري أوكراني يحاول قتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين... فيديو
أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انشقاق طوعي لجنديين أوكرانيين. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T05:43+0000
2023-06-07T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الوقت نفسه، أطلق عسكري أوكراني من الرشاش النار على الجنود المستسلمين من الخلف، لكنه لم يصب الهدف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم تسجيل الفيديو من خندق فيه جنود روس، يطلقون النار على العدو.ثم يصيح الأوكرانيون بأنهم يستسلمون ويطالبون بوقف إطلاق النار: "توقفوا عن إطلاق النار".بعد ذلك، يقوم عسكري أوكراني باستخدام الرشاش بضرب المستسلمين من الخلف. ومع ذلك، يزحف الجنود غير المسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخندق، حيث يستقبلهم المقاتلون الروس.تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها جنود القوات المسلحة الأوكرانية النار على زملائهم، الذين يسلمون أنفسهم. أطلقت المفرزة الأوكرانية النار على الجنود الأوكرانيين المستسلمين، في منطقة بيريستوف في مقاطعة خاركوف.
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رصد عسكري
رصد عسكري

عسكري أوكراني يحاول قتل الجنود الأوكرانيين المستسلمين... فيديو

05:43 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك
عربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انشقاق طوعي لجنديين أوكرانيين.
في الوقت نفسه، أطلق عسكري أوكراني من الرشاش النار على الجنود المستسلمين من الخلف، لكنه لم يصب الهدف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تم تسجيل الفيديو من خندق فيه جنود روس، يطلقون النار على العدو.
ثم يصيح الأوكرانيون بأنهم يستسلمون ويطالبون بوقف إطلاق النار: "توقفوا عن إطلاق النار".
بعد ذلك، يقوم عسكري أوكراني باستخدام الرشاش بضرب المستسلمين من الخلف. ومع ذلك، يزحف الجنود غير المسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخندق، حيث يستقبلهم المقاتلون الروس.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها جنود القوات المسلحة الأوكرانية النار على زملائهم، الذين يسلمون أنفسهم. أطلقت المفرزة الأوكرانية النار على الجنود الأوكرانيين المستسلمين، في منطقة بيريستوف في مقاطعة خاركوف.
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