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https://sputnikarabic.ae/20230607/عصام-بوزريبة-لـسبوتنيك-روسيا-ترتبط-مع-ليبيا-بعلاقات-تاريخية-ونأمل-أن-تلعب-دورا-في-استقرارها-1077862311.html
عصام بوزريبة لـ"سبوتنيك": روسيا ترتبط مع ليبيا بعلاقات تاريخية ونأمل أن تلعب دورا في استقرارها
عصام بوزريبة لـ"سبوتنيك": روسيا ترتبط مع ليبيا بعلاقات تاريخية ونأمل أن تلعب دورا في استقرارها
قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام بوزريبة، اليوم الأربعاء، إن روسيا وليبيا تربطهما علاقات تاريخية مميزة. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T19:11+0000
2023-06-07T19:11+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وأعرب بوزريبة عن أمله في أن تلعب موسكو دورا رئيسيا على صعيد استقرار ليبيا خلال المرحلة المقبلة.وقال بوزريبة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العلاقات الليبية الروسية علاقات تاريخية مميزة وليست وليدة اللحظة، وتربطنا روابط تاريخية بروسيا منذ القدم"، مؤكدا أن روسيا لديها ميزة دائمة ممثلة في تجنبها التدخل في الشأن الداخلي، آملا أن يكون لروسيا دور رئيسي في ليبيا خلال المرحلة المقبلة في تحقيق أمن واستقرار البلاد.وقال بوزريبة بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أصدر، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.وأكد بوتين، في وقت سابق، أن بلاده مهتمة بحل الصراع طويل الأمد في ليبيا وتعول على استئناف العمل معها في جميع المجالات، حيث قال خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد في 20 أيلول/سبتمبر الماضي: "نحن مهتمون بالتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للصراع الداخلي الذي طال أمده في هذا البلد... وستواصل روسيا دعم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد تصويت البرلمان الليبي على إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230607/وزير-الداخلية-بالحكومة-الليبية-المكلفة-لـسبوتنيك-مصر-لا-تتدخل-في-شؤوننا-وترغب-بعملية-سياسية-وطنية-1077861951.html
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الأخبار, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار ليبيا اليوم, فلاديمير بوتين
الأخبار, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار ليبيا اليوم, فلاديمير بوتين

عصام بوزريبة لـ"سبوتنيك": روسيا ترتبط مع ليبيا بعلاقات تاريخية ونأمل أن تلعب دورا في استقرارها

19:11 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAلافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام بوزريبة، اليوم الأربعاء، إن روسيا وليبيا تربطهما علاقات تاريخية مميزة.
بنغازي - سبوتنيك. وأعرب بوزريبة عن أمله في أن تلعب موسكو دورا رئيسيا على صعيد استقرار ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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18:54 GMT
وقال بوزريبة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العلاقات الليبية الروسية علاقات تاريخية مميزة وليست وليدة اللحظة، وتربطنا روابط تاريخية بروسيا منذ القدم"، مؤكدا أن روسيا لديها ميزة دائمة ممثلة في تجنبها التدخل في الشأن الداخلي، آملا أن يكون لروسيا دور رئيسي في ليبيا خلال المرحلة المقبلة في تحقيق أمن واستقرار البلاد.
وقال بوزريبة بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:
إن تلك العملية العسكرية لم تؤثر على علاقات ليبيا بروسيا، وهي شأن داخلي روسي، وبالنسبة لشرق ليبيا وحكومتنا بالأخص فلم تتأثر بها على الإطلاق.
ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أصدر، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.
وأكد بوتين، في وقت سابق، أن بلاده مهتمة بحل الصراع طويل الأمد في ليبيا وتعول على استئناف العمل معها في جميع المجالات، حيث قال خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد في 20 أيلول/سبتمبر الماضي: "نحن مهتمون بالتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للصراع الداخلي الذي طال أمده في هذا البلد... وستواصل روسيا دعم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد تصويت البرلمان الليبي على إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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