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https://sputnikarabic.ae/20230607/غانا-تؤكد-تفشي-مرض-الجمرة-الخبيثة-في-منطقتين-شمالي-البلاد-1077819150.html
غانا تؤكد تفشي مرض "الجمرة الخبيثة" في منطقتين شمالي البلاد
غانا تؤكد تفشي مرض "الجمرة الخبيثة" في منطقتين شمالي البلاد
أعلنت السلطات المحلية في غانا عن تفشي مرض "الجمرة الخبيثة"، حيث تم تسجيل 13 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة في مناطق شمال البلاد. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T03:37+0000
2023-06-07T03:38+0000
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الجمرة الخبيثة
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "غانا ريبورت" المحلية، نقلاً عن اللجنة الإقليمية للطوارئ والصحة العامة، أنه تم تسجيل 13 حالة مشتبه في إصابتها بمرض الجمرة الخبيثة في منطقة بيندوري، مع وجود حالة وفاة واحدة حتى الآن.وأشارت اللجنة إلى أن حالات الإصابة تم تسجيلها في منطقتي بيندوري وباكو الغربية.يعتبر مرض الجمرة الخبيثة من الأمراض النادرة والخطيرة، حيث يصيب بشكل أساسي الماشية، وينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الحيوانات المصابة.
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أخبار غانا, الجمرة الخبيثة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار غانا, الجمرة الخبيثة, العالم, أخبار العالم الآن

غانا تؤكد تفشي مرض "الجمرة الخبيثة" في منطقتين شمالي البلاد

03:37 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 03:38 GMT 07.06.2023)
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالجمرة الخبيثة
الجمرة الخبيثة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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أعلنت السلطات المحلية في غانا عن تفشي مرض "الجمرة الخبيثة"، حيث تم تسجيل 13 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة في مناطق شمال البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "غانا ريبورت" المحلية، نقلاً عن اللجنة الإقليمية للطوارئ والصحة العامة، أنه تم تسجيل 13 حالة مشتبه في إصابتها بمرض الجمرة الخبيثة في منطقة بيندوري، مع وجود حالة وفاة واحدة حتى الآن.
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وأشارت اللجنة إلى أن حالات الإصابة تم تسجيلها في منطقتي بيندوري وباكو الغربية.
يعتبر مرض الجمرة الخبيثة من الأمراض النادرة والخطيرة، حيث يصيب بشكل أساسي الماشية، وينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الحيوانات المصابة.
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