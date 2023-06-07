https://sputnikarabic.ae/20230607/فرنسا-ترفض-مقترح-فتح-مكتب-اتصال-لحلف-الناتو-في-اليابان-لعدم-إثارة-غضب-الصين-1077819015.html
فرنسا ترفض مقترح فتح مكتب اتصال لحلف الناتو في اليابان لعدم إثارة غضب الصين
فرنسا ترفض مقترح فتح مكتب اتصال لحلف الناتو في اليابان لعدم إثارة غضب الصين
أعلنت هيئة البث اليابانية أن فرنسا قد عبّرت عن رفضها لمقترح إنشاء مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اليابان. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T03:32+0000
2023-06-07T03:32+0000
2023-06-07T03:33+0000
الصين
أخبار فرنسا
الناتو
أخبار اليابان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1d/1064395249_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_0bed11278dbc7c701c67878c54964cc6.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الهيئة عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: "الناتو هو منظمة مختصة بمنطقة شمال الأطلسي وحدودها محددة في الميثاق".وأوضح المصدر أن موقف فرنسا يرتبط برغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وعدم إثارة غضبها.وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أن الحلف يدرس إمكانية فتح مكتب اتصال في طوكيو، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية ذلك لاحقًا.وإذا تمت الموافقة على إنشائه، سيكون مكتب الاتصال هذا أول مكتب لحلف الناتو في قارة آسيا.وفي وقت سابق، أكدت الصين أن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفتح مكتب له في اليابان تثير قلقا كبيرا للمجتمع الدولي، وخاصة دول آسيا والمحيط الهادئ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي: "في نهاية المطاف، ما هي نوايا "الناتو"، لقد تسبب بالفعل في قلق كبير للمجتمع الدولي، وخاصة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
https://sputnikarabic.ae/20230320/متظاهرون-يدعون-إلى-انسحاب-فرنسا-من-الناتو-في-باريس-1074932200.html
الصين
أخبار فرنسا
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1d/1064395249_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_e9e72a10b5c5f987574975c8bf29db56.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار فرنسا , الناتو, أخبار اليابان, العالم
الصين, أخبار فرنسا , الناتو, أخبار اليابان, العالم
فرنسا ترفض مقترح فتح مكتب اتصال لحلف الناتو في اليابان لعدم إثارة غضب الصين
03:32 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 03:33 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت هيئة البث اليابانية أن فرنسا قد عبّرت عن رفضها لمقترح إنشاء مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اليابان.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت الهيئة عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: "الناتو هو منظمة مختصة بمنطقة شمال الأطلسي وحدودها محددة في الميثاق".
وأوضح المصدر أن موقف فرنسا يرتبط برغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وعدم إثارة غضبها.
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أن الحلف يدرس إمكانية فتح مكتب اتصال في طوكيو، وأكدت وزارة الخارجية اليابانية ذلك لاحقًا.
وفي وقت سابق، أكدت الصين أن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفتح مكتب له في اليابان تثير قلقا كبيرا للمجتمع الدولي، وخاصة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي
، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي: "في نهاية المطاف، ما هي نوايا "الناتو"، لقد تسبب بالفعل في قلق كبير للمجتمع الدولي، وخاصة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".