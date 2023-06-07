https://sputnikarabic.ae/20230607/قاذفتان-استراتيجيتان-من-روسيا-والصين-تجوبان-المحيط-الهادئ-وتواجهان-مقاتلات-أجنبية-فيديو-1077857118.html
قاذفتان استراتيجيتان من روسيا والصين تجوبان المحيط الهادئ وتواجهان مقاتلات أجنبية... فيديو
قاذفتان استراتيجيتان من روسيا والصين تجوبان المحيط الهادئ وتواجهان مقاتلات أجنبية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام سلاحي الجو الروسي والصيني بمناورة مشتركة في آسيا والمحيط الهادئ بقيادة حاملتي صواريخ استراتيجيتين من... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T15:01+0000
2023-06-07T15:01+0000
2023-06-07T15:12+0000
روسيا
الصين
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "في 7 يونيو/ تموز 2023، أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأردف البيان: "استغرقت الرحلة المشتركة للطائرات الروسية والصينية حوالي 8 ساعات".وتابع البيان: "خلال الدورية الجوية المشتركة، هبطت الطائرات الروسية وأقلعت من مطار في جمهورية الصين الشعبية".في سياق أداء المهام، تصرفت طائرات البلدين بشكل صارم وفقًا لأحكام القانون الدولي، حيث لم تكن هناك انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية.وأقيم الحدث في إطار تنفيذ بنود خطة التعاون العسكري لعام 2023 ولم يكن موجهاً ضد دول ثالثة.
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روسيا, الصين, رصد عسكري
قاذفتان استراتيجيتان من روسيا والصين تجوبان المحيط الهادئ وتواجهان مقاتلات أجنبية... فيديو
15:01 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام سلاحي الجو الروسي والصيني بمناورة مشتركة في آسيا والمحيط الهادئ بقيادة حاملتي صواريخ استراتيجيتين من البلدين.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 7 يونيو/ تموز 2023، أجرت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
قامت المجموعة الجوية المكونة من القاذقة الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس" التابعة للقوات الجوية الروسية والقاذفات الاستراتيجية من طراز "خون 6 كي" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بدوريات جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، والجزء الغربي من المحيط الهادئ.
وأردف البيان: "استغرقت الرحلة المشتركة للطائرات الروسية والصينية حوالي 8 ساعات".
وشكلت مقاتلتا "سو 30 إس إم" و"سو 35 إس" الروسيتان ومقاتلة "جيان- 11 بي" من سلاح الجو الصيني غطاء جويا طوال الرحلة.
وتابع البيان: "خلال الدورية الجوية المشتركة، هبطت الطائرات الروسية وأقلعت من مطار في جمهورية الصين الشعبية".
في مراحل معينة من المسار، كانت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مصحوبة بمقاتلات من دول أجنبية.
في سياق أداء المهام، تصرفت طائرات البلدين بشكل صارم وفقًا لأحكام القانون الدولي، حيث لم تكن هناك انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية.
عند الانتهاء من الدوريات الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى قواعدها الجوية.
وأقيم الحدث في إطار تنفيذ بنود خطة التعاون العسكري
لعام 2023 ولم يكن موجهاً ضد دول ثالثة.