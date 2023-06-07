https://sputnikarabic.ae/20230607/قوافل-الجيش-الأمريكي-تخترق-الحدود-العراقية-نحو-قواعده-في-حقول-النفط-السورية-1077863877.html

قوافل الجيش الأمريكي تخترق الحدود العراقية نحو قواعده في حقول النفط السورية

قوافل الجيش الأمريكي تخترق الحدود العراقية نحو قواعده في حقول النفط السورية

أدخلت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية الغنية بالنفط، وذلك في ضوء... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T20:42+0000

2023-06-07T20:42+0000

2023-06-07T20:42+0000

الجيش الأمريكي

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، بأن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي، دفعت اليوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران، بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه قواعدها العسكرية اللاشرعية في ريف الحسكة التي تتركز ضمن حقول النفط والغاز في الرميلان والشدادي.ويعتبر الرتل الجديد هو الثاني من نوعه خلال عدة أيام، حيث أدخلت القوات الأمريكية رتلا مؤلفا من 25 شاحنة، محملة بمواد لوجستية وصهاريج مغلقة، اتجهت نحو قواعدها اللاشرعية في ريف الحسكة، وتأتي هذه التطورات ضمن الحديث والمعلومات الروسية عن نية الجيش الأمريكي تأسيس "جيش سوريا الحرة" لضرب المؤسسات الحكومية السورية والقوات الروسية العاملة في سوريا شرقي البلاد.حملة مداهماتوفي سياق موازي، قالت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" إن مسلحين موالين للجيش الأمريكي وبدعم جوي وبري منه داهموا إحدى قرى ريف دير الزور الغربي، واعتقلوا 20 شخصاً من أبناء قبيلة البكارة العربية.وأوضحت المصادر أن القوات المهاجمة للقرية فرضت حصاراً عليها بعد استقدامها قوة عسكرية مؤلفة من 32 سيارة وعربة مصفحة اعتقلت نحو 20 مدنيا بينهم أطفال.من جهتها، قالت مصادر مقربة من "قسد" لـ"سبوتنيك" إن وحدات أمنية خاصة تابعة لـ "قسد" وقوات "الكوماندوس"، نفذت اليوم الأربعاء، حملة مداهمات، في قرية الرحال الواقعة بين بلداتي حوايج البومصعة وبلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي، تزامناً مع إغلاق مداخل ومخارج القرية، وسط تشديد أمني مكثف، بحثًا عن المطلوبين المتعاونين مع خلايا تنظيم "داعش" بحسب زعمهم.وتابعت المصادر أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية التابعة لـ "قسد"، وجاء ذلك، على خلفية مقتل قيادي من الجنسية التركية ضمن قوات "قسد" في وقت سابق، في كمين مسلح بريف دير الزور الغربي.يشار إلى أن مناطق سيطرة الجيش الأمريكي و"قسد" الموالية لها شرقي سوريا، تشهد حالة من الغضب الشعبي والعشائري التي تزداد يومًا بعد يوم، نتيجة ممارساتهما ضد أبناء القبائل العربية وقيامهم بسرقة الثروات الباطنية من نفط وغاز وقمح، والقيام بحملات الاعتقال والتجنيد الإجبارية في صفوفها.

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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, حصري