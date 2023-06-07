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https://sputnikarabic.ae/20230607/كينيدي-أمريكا-استفزت-روسيا-منذ-التسعينيات-ودفعتها-لبدء-عملية-خاصة-1077827989.html
كينيدي: أمريكا استفزت روسيا منذ التسعينيات ودفعتها لبدء عملية خاصة
كينيدي: أمريكا استفزت روسيا منذ التسعينيات ودفعتها لبدء عملية خاصة
أفاد مكتب جون كينيدي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لعبت دورًا كبيرًا في تحريض روسيا على إطلاق عملية عسكرية خاصة، واستفزازها بخطوات عدائية، بدءًا من... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T08:49+0000
2023-06-07T08:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال مكتب كينيدي لوكالة "سبوتنيك": "يأسف كينيدي للغزو الروسي، بينما يقر بأن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في التحريض على هذا الغزو من خلال سلسلة من الاستفزازات العدائية منذ التسعينيات".وأضاف السياسي الأمريكي، أنه "في الوقت الذي تتوقف فيه الولايات المتحدة عن اتباع طريق التصعيد المتعمد للنزاع الأوكراني والبدء في السعي لتحقيق السلام، ستكون روسيا مستعدة لتقديم تنازلات وصنع السلام".وفقًا لكينيدي جونيور: "مثل هذا السلام سيحترم سيادة أوكرانيا، وكذلك المصالح الأمنية لروسيا".وأفاد مكتب المرشح لمنصب الرئيس الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، في رده على طلب تعليق مكتوب لوكالة "سبوتنيك"، بأن "النزاع المسلح في أوكرانيا مصطنع إلى حد كبير بطبيعته، وتغذيه مصالح شركات قطاع الدفاع الأمريكي والأمزجة المتشددة في إدارة البلاد".وأضاف مكتب جونيور، في حال فاز كينيدي جونيور في الانتخابات الرئاسية، يعتزم تركيز جهوده على مبادرات السلام. بالإضافة إلى ذلك، ينوي الدخول في حوار مع روسيا بشأن إبرام اتفاقيات جديدة للحد من الأسلحة باسم "نزع السلاح التدريجي لجميع البلدان".
https://sputnikarabic.ae/20230607/شولتس-يعتزم-التحدث-مع-بوتين-مرة-أخرى-1077827204.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

كينيدي: أمريكا استفزت روسيا منذ التسعينيات ودفعتها لبدء عملية خاصة

08:49 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 07.06.2023)
© Sputnik . Наталья Селиверстоваعلم على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو.
علم على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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أفاد مكتب جون كينيدي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لعبت دورًا كبيرًا في تحريض روسيا على إطلاق عملية عسكرية خاصة، واستفزازها بخطوات عدائية، بدءًا من التسعينيات.
وقال مكتب كينيدي لوكالة "سبوتنيك": "يأسف كينيدي للغزو الروسي، بينما يقر بأن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في التحريض على هذا الغزو من خلال سلسلة من الاستفزازات العدائية منذ التسعينيات".
وأضاف السياسي الأمريكي، أنه "في الوقت الذي تتوقف فيه الولايات المتحدة عن اتباع طريق التصعيد المتعمد للنزاع الأوكراني والبدء في السعي لتحقيق السلام، ستكون روسيا مستعدة لتقديم تنازلات وصنع السلام".
وفقًا لكينيدي جونيور: "مثل هذا السلام سيحترم سيادة أوكرانيا، وكذلك المصالح الأمنية لروسيا".
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08:28 GMT
وأفاد مكتب المرشح لمنصب الرئيس الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، في رده على طلب تعليق مكتوب لوكالة "سبوتنيك"، بأن "النزاع المسلح في أوكرانيا مصطنع إلى حد كبير بطبيعته، وتغذيه مصالح شركات قطاع الدفاع الأمريكي والأمزجة المتشددة في إدارة البلاد".
وأضاف مكتب جونيور، في حال فاز كينيدي جونيور في الانتخابات الرئاسية، يعتزم تركيز جهوده على مبادرات السلام. بالإضافة إلى ذلك، ينوي الدخول في حوار مع روسيا بشأن إبرام اتفاقيات جديدة للحد من الأسلحة باسم "نزع السلاح التدريجي لجميع البلدان".
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