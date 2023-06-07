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https://sputnikarabic.ae/20230607/لاقوا-ترحيبا-حارا-جنود-إسرائيليون-يشاركون-لأول-مرة-في-مناورات-عسكرية-في-المغرب-1077827315.html
لاقوا ترحيبا حارا... جنود إسرائيليون يشاركون لأول مرة في مناورات عسكرية في المغرب
لاقوا ترحيبا حارا... جنود إسرائيليون يشاركون لأول مرة في مناورات عسكرية في المغرب
شارك 12 جنديا إسرائيليا في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، لأول مرة على الإطلاق، تحت اسم "الأسد الأفريقي". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T08:31+0000
2023-06-07T08:31+0000
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وأكد مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي، أن "هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب".وأوضح المصدر، أن "المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، حيث تعرف الجنود المغاربة تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال".وأكد مسؤولون مغاربة أن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.وبحسب الطرفين، سيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة. وقد كرر مسؤولون مغاربة عدة مرات أن "الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب".ومناورات "الأسد الأفريقي" التي ينظّمها سنويا المغرب والولايات المتحدة بصورة مشتركة، أجريت من الثلاثاء وحتى 16 يونيو/ حزيران الجاري، وشارك فيها نحو 8 آلاف عسكري من 18 دولة.يشار إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230529/إسرائيل-والمغرب-توقعان-اتفاقية-جديدة-بشأن-مجالات-النقل-بين-البلدين-1077554082.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي

لاقوا ترحيبا حارا... جنود إسرائيليون يشاركون لأول مرة في مناورات عسكرية في المغرب

08:31 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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شارك 12 جنديا إسرائيليا في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، لأول مرة على الإطلاق، تحت اسم "الأسد الأفريقي".
وأكد مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي، أن "هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب".
وأوضح المصدر، أن "المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، حيث تعرف الجنود المغاربة تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال".
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
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29 مايو, 15:38 GMT
وأكد مسؤولون مغاربة أن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.
وبحسب الطرفين، سيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة. وقد كرر مسؤولون مغاربة عدة مرات أن "الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب".
ومناورات "الأسد الأفريقي" التي ينظّمها سنويا المغرب والولايات المتحدة بصورة مشتركة، أجريت من الثلاثاء وحتى 16 يونيو/ حزيران الجاري، وشارك فيها نحو 8 آلاف عسكري من 18 دولة.
يشار إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي - سبوتنيك عربي
الدول والقوات المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"
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24 يونيو 2022, 14:40 GMT
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