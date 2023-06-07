https://sputnikarabic.ae/20230607/مقتل-شخصين-في-إطلاق-نار-بعد-حفل-تخرج-بولاية-فيرجينيا-الأمريكية--1077818883.html

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرين في حادث إطلاق نار بعد حفل تخرج من إحدى المدارس الثانوية في عاصمة ولاية فيرجينيا، ريتشموند. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T03:08+0000

2023-06-07T03:08+0000

2023-06-07T03:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت الشرطة في بيان عبر موقع تويتر أن شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا، والذي تم القبض عليه بعد الحادثة، سيتم توجيه اتهامات له بتهمتي القتل من الدرجة الثانية.وبحسب الشرطة، أصيب ما مجموعه سبعة أشخاص في إطلاق النار.وصرح رئيس شرطة المدينة أن الشخصين اللذين قتلا كانا رجلان يبلغان من العمر 18 و36 عامًا، ويُعتقد أن المشتبه به كان يعرف أحد الضحايا على الأقل.وأفاد ريك إدواردز، رئيس شرطة ريتشموند الحالي، بأن الضباط داخل المسرح الذي استضاف الحدث سمعوا إطلاق النار حوالي الساعة 5:15 مساءً واذاعوا النداء عبر الراديو للشرطة المنتشرة في الخارج، والذين عثروا على عدة ضحايا.وقال عمدة ريتشموند، ليفار ستوني، خلال مؤتمر صحفي: "سنبذل كل ما في وسعنا لتقديم الأفراد المتورطين في هذا الحادث إلى العدالة. هذا لا ينبغي أن يحدث في أي مكان".ولا تعتقد الشرطة أن هناك تهديدًا مستمرًا للمجتمع. ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين والمصابين على الفور.

https://sputnikarabic.ae/20230410/الولايات-المتحدة-مقتل-3-أشخاص-بينهم-طفل-بإطلاق-نار-بمدينة-أورلاندو-1075726329.html

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