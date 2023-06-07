عربي
https://sputnikarabic.ae/20230607/مقتل-شخصين-في-إطلاق-نار-بعد-حفل-تخرج-بولاية-فيرجينيا-الأمريكية--1077818883.html
مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية
مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية
أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرين في حادث إطلاق نار بعد حفل تخرج من إحدى المدارس الثانوية في عاصمة ولاية فيرجينيا، ريتشموند. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T03:08+0000
2023-06-07T03:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وذكرت الشرطة في بيان عبر موقع تويتر أن شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا، والذي تم القبض عليه بعد الحادثة، سيتم توجيه اتهامات له بتهمتي القتل من الدرجة الثانية.وبحسب الشرطة، أصيب ما مجموعه سبعة أشخاص في إطلاق النار.وصرح رئيس شرطة المدينة أن الشخصين اللذين قتلا كانا رجلان يبلغان من العمر 18 و36 عامًا، ويُعتقد أن المشتبه به كان يعرف أحد الضحايا على الأقل.وأفاد ريك إدواردز، رئيس شرطة ريتشموند الحالي، بأن الضباط داخل المسرح الذي استضاف الحدث سمعوا إطلاق النار حوالي الساعة 5:15 مساءً واذاعوا النداء عبر الراديو للشرطة المنتشرة في الخارج، والذين عثروا على عدة ضحايا.وقال عمدة ريتشموند، ليفار ستوني، خلال مؤتمر صحفي: "سنبذل كل ما في وسعنا لتقديم الأفراد المتورطين في هذا الحادث إلى العدالة. هذا لا ينبغي أن يحدث في أي مكان".ولا تعتقد الشرطة أن هناك تهديدًا مستمرًا للمجتمع. ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين والمصابين على الفور.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الولايات-المتحدة-مقتل-3-أشخاص-بينهم-طفل-بإطلاق-نار-بمدينة-أورلاندو-1075726329.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

03:08 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 03:10 GMT 07.06.2023)
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرين في حادث إطلاق نار بعد حفل تخرج من إحدى المدارس الثانوية في عاصمة ولاية فيرجينيا، ريتشموند.
وذكرت الشرطة في بيان عبر موقع تويتر أن شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا، والذي تم القبض عليه بعد الحادثة، سيتم توجيه اتهامات له بتهمتي القتل من الدرجة الثانية.
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل إثر إطلاق نار في مدينة أورلاندو
10 أبريل, 00:35 GMT
وبحسب الشرطة، أصيب ما مجموعه سبعة أشخاص في إطلاق النار.
وصرح رئيس شرطة المدينة أن الشخصين اللذين قتلا كانا رجلان يبلغان من العمر 18 و36 عامًا، ويُعتقد أن المشتبه به كان يعرف أحد الضحايا على الأقل.
وأفاد ريك إدواردز، رئيس شرطة ريتشموند الحالي، بأن الضباط داخل المسرح الذي استضاف الحدث سمعوا إطلاق النار حوالي الساعة 5:15 مساءً واذاعوا النداء عبر الراديو للشرطة المنتشرة في الخارج، والذين عثروا على عدة ضحايا.
وقال عمدة ريتشموند، ليفار ستوني، خلال مؤتمر صحفي: "سنبذل كل ما في وسعنا لتقديم الأفراد المتورطين في هذا الحادث إلى العدالة. هذا لا ينبغي أن يحدث في أي مكان".
ولا تعتقد الشرطة أن هناك تهديدًا مستمرًا للمجتمع. ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين والمصابين على الفور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала