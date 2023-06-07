عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230607/منسوب-المياه-بمدينة-نوفا-كاخوفكا-يبدأ-في-الانخفاض-بعد-دمار-سد-المدنية-1077819266.html
منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدنية
منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدنية
قالت السلطات في مدينة نوفا كاخوفكا، صباح اليوم الأربعاء، إن مستوى المياه في شوارع المدينة بدأ في الانخفاض. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T04:44+0000
2023-06-07T05:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077792211_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_5534515c2c81234a7c075c1a75221228.jpg
وقالت إدارة المدينة، في منشور على موقع "تلغرام": "بدأ مستوى المياه في الشوارع المغمورة سابقًا في نوفا كاخوفكا في الانخفاض".يشار إلى أنه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ارتفع مستوى المياه هناك لما يقرب من 11 مترًا.ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الصين-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تفجير-سد-كاخوفكا-وتدعو-لعدم-مهاجمة-البنية-التحتية-المدنية-1077817749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077792211_334:0:1667:1000_1920x0_80_0_0_2e9dd7a55b9fcd04c524c69a0018c662.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدنية

04:44 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 05:29 GMT 07.06.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office تتدفق المياه عبر سد كاخوفكا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023.
 تتدفق المياه عبر سد كاخوفكا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
تابعنا عبرTelegram
قالت السلطات في مدينة نوفا كاخوفكا، صباح اليوم الأربعاء، إن مستوى المياه في شوارع المدينة بدأ في الانخفاض.
وقالت إدارة المدينة، في منشور على موقع "تلغرام": "بدأ مستوى المياه في الشوارع المغمورة سابقًا في نوفا كاخوفكا في الانخفاض".
تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفكا أثناء القصف الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفكا وتدعو لعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية
أمس, 22:56 GMT
يشار إلى أنه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ارتفع مستوى المياه هناك لما يقرب من 11 مترًا.
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMTХвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала