https://sputnikarabic.ae/20230607/منسوب-المياه-بمدينة-نوفا-كاخوفكا-يبدأ-في-الانخفاض-بعد-دمار-سد-المدنية-1077819266.html
منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدنية
منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدنية
قالت السلطات في مدينة نوفا كاخوفكا، صباح اليوم الأربعاء، إن مستوى المياه في شوارع المدينة بدأ في الانخفاض. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T04:44+0000
2023-06-07T04:44+0000
2023-06-07T05:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077792211_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_5534515c2c81234a7c075c1a75221228.jpg
وقالت إدارة المدينة، في منشور على موقع "تلغرام": "بدأ مستوى المياه في الشوارع المغمورة سابقًا في نوفا كاخوفكا في الانخفاض".يشار إلى أنه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ارتفع مستوى المياه هناك لما يقرب من 11 مترًا.ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الصين-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تفجير-سد-كاخوفكا-وتدعو-لعدم-مهاجمة-البنية-التحتية-المدنية-1077817749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077792211_334:0:1667:1000_1920x0_80_0_0_2e9dd7a55b9fcd04c524c69a0018c662.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدنية
04:44 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 05:29 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
قالت السلطات في مدينة نوفا كاخوفكا، صباح اليوم الأربعاء، إن مستوى المياه في شوارع المدينة بدأ في الانخفاض.
وقالت إدارة المدينة، في منشور على موقع "تلغرام": "بدأ مستوى المياه في الشوارع المغمورة سابقًا في نوفا كاخوفكا في الانخفاض".
يشار إلى أنه بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ارتفع مستوى المياه هناك لما يقرب من 11 مترًا.
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية
الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.