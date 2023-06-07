https://sputnikarabic.ae/20230607/مولدوفا-تعزز-تعاونها-مع-الناتو-من-خلال-الحوار-1077818446.html

مولدوفا تخطط لتعزيز تعاونها مع الناتو من خلال الحوار

مولدوفا تخطط لتعزيز تعاونها مع الناتو من خلال الحوار

قال نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير الخارجية، إن مولدوفا تخطط للحفاظ على حوار مع حلف شمال الأطلسي وزيادة التعاون بين الجمهورية والحلف. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T01:27+0000

2023-06-07T01:27+0000

2023-06-07T01:33+0000

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وشارك بوبيسكو في مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الثلاثاء برفقة نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا.وقال بوبيسكو: "هدف مناقشتنا هو تأمين مولدوفا في الفضاء الأوروبي، وفي الوقت نفسه، يعتبر الحوار وسيلة جيدة لزيادة التعاون بين بلادنا وحلف الناتو. شكرًا لدعمكم لعمليات الإصلاح وتعزيز الحرية والديمقراطية. يُعد حلف الناتو شراكة مهمة جدًا بالنسبة لنا وللحفاظ على السلام في أوروبا".وأضاف بوبيسكو أنه من المهم ألا تكون الجمهورية وحدها وأن تعزز العلاقات الودية مع الدول والمنظمات التي تساعد على الحفاظ على السلام والاستقرار.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، في مقابلة صحافية، إن البلاد يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل الانضمام إلى تحالف عسكري.ولم تذكر ساندو بصراحة حلف الناتو، لكنها أكدت مرارًا أن بند الحياد في الدستور يمكن مراجعته إذا قرر المولدوفيون أنهم يرغبون في الاقتراب من حلف الناتو.ووفقًا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بحالة حيادية، ولكنها تعمل مع حلف الناتو منذ عام 1994 ضمن إطار خطة الشراكة الفردية.ويوجد مركز معلومات لحلف الناتو في العاصمة المولدوفية، كما يوجد بها مكتب للعلاقات مع الحلف منذ عام 2017.

https://sputnikarabic.ae/20230215/-ستولتنبرغ-دول-الناتو-تتفق-على-تكثيف-الدعم-لقدرات-جورجيا-ومولدوفا-الدفاعية-1073555135.html

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