https://sputnikarabic.ae/20230607/ميدفيديف-روسيا-بحاجة-للجم-نظام-كييف-النازي-والإطاحة-به-1077824126.html
ميدفيديف: روسيا بحاجة للجم نظام كييف النازي والإطاحة به
ميدفيديف: روسيا بحاجة للجم نظام كييف النازي والإطاحة به
قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا مدعوّة للجم نظام كييف، وشن هجوم للإطاحة بهذا النظام النازي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T08:15+0000
2023-06-07T08:15+0000
2023-06-07T08:19+0000
روسيا
العالم
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وكتب في قناته على "تلغرم": "نحتاج إلى لجم العدو، ثم شن هجوم يهدف اليوم ليس فقط لتحرير أراضينا وحماية شعبنا، وإنما هدفه الإطاحة الكاملة بنظام كييف النازي".وأضاف: "لا ينبغي أن نقلل من شأن العدو. العدو والعالم الغربي الذي يدعمه مستعدون لفعل أي شيء للقضاء على بلدنا. لذلك فإن الشيء الرئيسي الآن هو التركيز قدر الإمكان وإعطاء رد مناسب".وقال إن "نظام كييف وعد، منذ فترة طويلة، بشن هجوم مضاد كبير، ويبدو أن شيئا من هذا القبيل قد بدأ".وتابع ميدفيديف: "لا مفاجآت، لأن نظام كييف ليس لديه خيار. هو يجد نفسه مضطرا للهجوم. ومن الضروري تبرير الأموال والأسلحة التي حصل عليها، وخيبة أمل رعاته يمكن أن تكلف زيلينسكي وشركاءه ليس المناصب ولكن أيضًا حياتهم نفسها".وقال ميدفيديف: "يتمتع جيشنا بميزة كبيرة في الطيران والقوات والأسلحة الدقيقة. وبالطبع التفوق الأخلاقي".
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روسيا, العالم
ميدفيديف: روسيا بحاجة للجم نظام كييف النازي والإطاحة به
08:15 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 08:19 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا مدعوّة للجم نظام كييف، وشن هجوم للإطاحة بهذا النظام النازي.
وكتب في قناته على "تلغرم": "نحتاج إلى لجم العدو، ثم شن هجوم يهدف اليوم ليس فقط لتحرير أراضينا وحماية شعبنا، وإنما هدفه الإطاحة الكاملة بنظام كييف النازي".
وأضاف: "لا ينبغي أن نقلل من شأن العدو. العدو والعالم الغربي الذي يدعمه مستعدون لفعل أي شيء للقضاء على بلدنا. لذلك فإن الشيء الرئيسي الآن هو التركيز قدر الإمكان وإعطاء رد مناسب".
وقال إن "نظام كييف وعد، منذ فترة طويلة، بشن هجوم مضاد كبير، ويبدو أن شيئا من هذا القبيل قد بدأ".
وتابع ميدفيديف: "لا مفاجآت، لأن نظام كييف ليس لديه خيار. هو يجد نفسه مضطرا للهجوم. ومن الضروري تبرير الأموال والأسلحة التي حصل عليها، وخيبة أمل رعاته يمكن أن تكلف زيلينسكي وشركاءه ليس المناصب ولكن أيضًا حياتهم نفسها".
وقال ميدفيديف: "يتمتع جيشنا بميزة كبيرة في الطيران والقوات والأسلحة الدقيقة. وبالطبع التفوق الأخلاقي".