https://sputnikarabic.ae/20230607/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-وزير-الخارجية-الأمريكي-ويستعرضان-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1077818172.html
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T00:01+0000
2023-06-07T00:01+0000
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وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تم أيضًا بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية بعد اجتماع بلينكن مع ولي عهد السعودي، إن الوزير أكد أن العلاقات السعودية الأمريكية يعززها التقدم في ملف حقوق الإنسان.حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد بن محمد العيبان.ومن الجانب الأمريكي، حضر الاجتماع ديريك شوليت، مستشار بلينكن، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف، بالإضافة إلى توم سوليفان، نائب رئيس موظفي بلينكن.تأتي هذه اللقاءات الرسمية بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230605/بلينكن-الولايات-المتحدة-لديها-مصلحة-فعلية-في-دعم-التطبيع-بين-إسرائيل-والسعودية-1077768956.html
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ولي العهد السعودي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
ولي العهد السعودي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
00:01 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 00:02 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تم أيضًا بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية
.
من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية بعد اجتماع بلينكن مع ولي عهد السعودي، إن الوزير أكد أن العلاقات السعودية الأمريكية يعززها التقدم في ملف حقوق الإنسان.
حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد بن محمد العيبان.
ومن الجانب الأمريكي، حضر الاجتماع ديريك شوليت، مستشار بلينكن، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف، بالإضافة إلى توم سوليفان، نائب رئيس موظفي بلينكن.
تأتي هذه اللقاءات الرسمية بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين في إطار تعزيز التعاون الثنائي
ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.