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أمريكا تتعهد بمواجهة أي أعمال عدوانية تهدد المنشآت النفطية في دول الخليج
أمريكا تتعهد بمواجهة أي أعمال عدوانية تهدد المنشآت النفطية في دول الخليج
أكد بيان خليجي أمريكي، اليوم الخميس، "الالتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة"، مرحّبا بقرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T05:30+0000
2023-06-08T05:30+0000
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كما أكد البيان عزم أمريكا ودول مجلس التعاون على "مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، ما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس"، حسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.وأكد البيان الخليجي الأمريكي أيضا، "دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، داعيا إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي شأن آخر، قال البيان إنه "يدعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان"، مشددا على "عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان".وأكد على "دعم التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها"، لافتا إلى الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين.وعلى صعيد الأزمة اليمنية، أكد البيان، أهمية جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في البلاد، مشددا على الالتزام بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، وعلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع في قصر السلام في جدة، أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تم أيضًا بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية، بعد اجتماع بلينكن مع ولي العهد السعودي، إن الوزير أكد أن العلاقات السعودية الأمريكية يعززها التقدم في ملف حقوق الإنسان.تأتي هذه اللقاءات الرسمية بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين في إطار تعزيز التعاون الثنائي، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران

أمريكا تتعهد بمواجهة أي أعمال عدوانية تهدد المنشآت النفطية في دول الخليج

05:30 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / AHMED YOSRIوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / AHMED YOSRI
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أكد بيان خليجي أمريكي، اليوم الخميس، "الالتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة"، مرحّبا بقرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية.
كما أكد البيان عزم أمريكا ودول مجلس التعاون على "مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، ما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس"، حسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد البيان الخليجي الأمريكي أيضا، "دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، داعيا إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي شأن آخر، قال البيان إنه "يدعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان"، مشددا على "عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان".
وأكد على "دعم التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها"، لافتا إلى الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين.
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، أكد البيان، أهمية جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في البلاد، مشددا على الالتزام بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، وعلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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أمس, 12:24 GMT
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع في قصر السلام في جدة، أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تم أيضًا بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية، بعد اجتماع بلينكن مع ولي العهد السعودي، إن الوزير أكد أن العلاقات السعودية الأمريكية يعززها التقدم في ملف حقوق الإنسان.
تأتي هذه اللقاءات الرسمية بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين في إطار تعزيز التعاون الثنائي، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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