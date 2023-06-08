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أمير الكويت يعلق على نتائج انتخابات مجلس الأمة

أمير الكويت يعلق على نتائج انتخابات مجلس الأمة

علق أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، على نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023، التي شهدت تغييرات متعددة الاتجاهات، بداية من المشاركة المتباينة في التصويت بين الدوائر،... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T07:56+0000

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن أمير البلاد قوله، بأن "الانتخابات عكست حرص المواطنين على ممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة، وبصورة جسدت تمسكهم بالثوابت الوطنية والتزامهم النهج الديموقراطي الراسخ الذي تتميز به الكويت".جاء تعليق أمير الكويت ذلك في برقية شكر، بعثها إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، شكره خلالها على ما عبر عنه ولي العهد من تهنئة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023.يذكر أن نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة بلغت 24% عن تشكيلة المجلس المبطل 2022، وحسب صحيفة "القبس".وأضافت أن النصيب الأكبر من نسبة التغيير حدث في الدائرة الرابعة بواقع 40%، مقابل 30% في الدائرة الثانية، و10% في الدائرة الأولى، و20% لكل من الدائرتين الثالثة والخامسة.وأوضحت الصحيفة أن النتائج أسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.وحافظت وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، فيما خسرت المرأة مقعدًا من أصل مقعدين في المجلس المبطل.وحافظ أيضا 4 من كتلة الخمسة (حسن جوهر، عبد الله المضف، مهند الساير، مهلهل المضف) على تموضعهم في المراكز الخمسة الأولى في الدوائر، فيما تراجع عضو الكتلة بدر الملا إلى المركز العاشر.إلى ذلك، عاد إلى المقاعد النيابية 25 نائبًا من المجالس السابقة، كما تمكن 12 عضوا مبطلين فازوا في أمة 2022، لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم. كما ارتفعت عتبة النجاح في الدوائر الخمس عن الانتخابات الماضية.وجرت يوم الثلاثاء الماضي، الانتخابات التشريعية الكويتية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا من أصل 207 مرشحين.وبدأت عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة، للإعلان عن النواب الذين سيمثلون الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.

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