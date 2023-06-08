https://sputnikarabic.ae/20230608/إضراب-تحذيري-لموظفي-أوجيرو-وشبكة-الإنترنت-مهددة-بالتوقف-في-لبنان-1077915763.html
إضراب تحذيري لموظفي "أوجيرو"... وشبكة الإنترنت مهددة بالتوقف في لبنان
إضراب تحذيري لموظفي "أوجيرو"... وشبكة الإنترنت مهددة بالتوقف في لبنان
نفذ موظفو الهيئة الناظمة للاتصالات في لبنان "أوجيرو" إضرابًا عن العمل للمرة الثانية في غضون أسبوع، كرسالة تحذير منهم لاتخاذ قرار الإضراب المفتوح في حال لم تعمل... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T18:44+0000
2023-06-08T18:44+0000
2023-06-08T18:44+0000
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وحذر مدير عام "أوجيرو"، عماد كريدية، من إمكانية إعادة توقف عدد من المراكز عن العمل نتيجة نفاذ مادة المازوت المشغل لها، الأمر الذي يهدد بانقطاع الإنترنت عن مناطق واسعة من لبنان.وفي السياق، قال أمين سر نقابة "أوجيرو"، عبد الله اسماعيل، لـ"سبوتنيك" إن "الإضراب هو لإعادة الاعتبار للرواتب بعد أن فقدت ما يفوق الـ 95% من قيمتها الفعلية، الموظف بات من دون غطاء استشفائي ولا طبي، المدارس والجامعات وكل شيء أصبح بالدولار بالمقابل الموظف يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، بالحد الأدنى راتب اليوم بالكاد يكفي ثمن وقود ليصل الموظف إلى عمله".وأوضح اسماعيل أنه "بدون الإضراب التداعيات واضحة، أمس توقفت 8 سنترالات بسبب انقطاع مادة المازوت للمولدات الكهربائية بالإضافة إلى أن المولدات شبه مهترئة، وفي العام 2018 أعدت مناقصة لتغيير 326 مولد وبعد أن رسيت على أحد الموردين بسحر ساحر توقفت، وهذا دليل على أن السياسات المعتمدة منذ سنوات هي لتدمير القطاع وأن يبقى في العناية الفائقة".وعن الخطوات التصعيدية المقبلة، قال اسماعيل إنه "لا يمكننا استباق الأمور وعلى أثر جلسة الغد سنصدر بيانًا، لأنه في الوضع القائم السيء لا يوجد كهرباء أو تأتي لبضع ساعات فقط ولا يوجد أموال للصيانة وللموظف، وفي الإعلام أعلنوا أنه تم تحويل أموال إلى أوجيرو وهذا الأمر غير صحيح وحتى لو كان صحيحًا فقد أرسلوا أموال للصيانة ولكن من الذين سيقوم بأعمال الصيانة، هذا الموظف بالكاد راتبه يمكنه من التنقل إلى عمله فقط".كما اعتبر اسماعيل أن "الكهرباء والطعام والمحروقات تسعر بالدولار وكل شيء بالدولار، ولا يوجد إلا راتب الموظف بالليرة اللبنانية، فليرحموا المواطن قليلًا ولتخفف الشركات من أرباحهم الهائلة قليلًا".هذا ونفذت مادة المازوت من سنترالات "أوجيرو" ما أدى الى توقف خدماتها في عدد كبير من المناطق اللبنانية.
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لبنان, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان
لبنان, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان
إضراب تحذيري لموظفي "أوجيرو"... وشبكة الإنترنت مهددة بالتوقف في لبنان
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نفذ موظفو الهيئة الناظمة للاتصالات في لبنان "أوجيرو" إضرابًا عن العمل للمرة الثانية في غضون أسبوع، كرسالة تحذير منهم لاتخاذ قرار الإضراب المفتوح في حال لم تعمل الحكومة على تصحيح رواتبهم.
وحذر مدير عام "أوجيرو"، عماد كريدية، من إمكانية إعادة توقف عدد من المراكز عن العمل نتيجة نفاذ مادة المازوت المشغل لها، الأمر الذي يهدد بانقطاع الإنترنت عن مناطق واسعة من لبنان.
وفي السياق، قال أمين سر نقابة "أوجيرو"، عبد الله اسماعيل، لـ"سبوتنيك" إن "الإضراب هو لإعادة الاعتبار للرواتب بعد أن فقدت ما يفوق الـ 95% من قيمتها الفعلية، الموظف بات من دون غطاء استشفائي ولا طبي، المدارس والجامعات وكل شيء أصبح بالدولار بالمقابل الموظف يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، بالحد الأدنى راتب اليوم بالكاد يكفي ثمن وقود ليصل الموظف إلى عمله".
وأضاف: "أعلنا إضرابًا تحذيريًا لمدة يومين، وغدًا سيصار إلى إصدار بيان تقييمي بعد اجتماع يحدد على أثره الخطوات اللاحقة"، مشيرًا إلى أن "السنترالات توقفت عن العمل بسبب عدم توفر النقود لشراء المحروقات للمولدات الكهربائية".
وأوضح اسماعيل أنه "بدون الإضراب التداعيات واضحة، أمس توقفت 8 سنترالات بسبب انقطاع مادة المازوت للمولدات الكهربائية بالإضافة إلى أن المولدات شبه مهترئة، وفي العام 2018 أعدت مناقصة لتغيير 326 مولد وبعد أن رسيت على أحد الموردين بسحر ساحر توقفت، وهذا دليل على أن السياسات المعتمدة منذ سنوات هي لتدمير القطاع وأن يبقى في العناية الفائقة".
وعن الخطوات التصعيدية المقبلة، قال اسماعيل إنه "لا يمكننا استباق الأمور وعلى أثر جلسة الغد سنصدر بيانًا، لأنه في الوضع القائم السيء لا يوجد كهرباء أو تأتي لبضع ساعات فقط ولا يوجد أموال للصيانة وللموظف، وفي الإعلام أعلنوا أنه تم تحويل أموال إلى أوجيرو وهذا الأمر غير صحيح وحتى لو كان صحيحًا فقد أرسلوا أموال للصيانة ولكن من الذين سيقوم بأعمال الصيانة، هذا الموظف بالكاد راتبه يمكنه من التنقل إلى عمله فقط".
وتابع "260 موظفًا بين مهندس وفني تركوا خلال سنتين المؤسسة وغادروا، لأن الشركات إن كان في الخارج أو في لبنان رواتبهم بالدولار".
كما اعتبر اسماعيل أن "الكهرباء والطعام والمحروقات تسعر بالدولار وكل شيء بالدولار، ولا يوجد إلا راتب الموظف بالليرة اللبنانية، فليرحموا المواطن قليلًا ولتخفف الشركات من أرباحهم الهائلة قليلًا".
وأشار إلى أن "كل الكلفة التشغيلية للشبكة تدفعها الدولة، والشركات تضع كل تجهيزاتها في السنترالات ولا تدفع عليها، والدولة تؤمن لها الكهرباء 24/24 ساعة والشركة لا تدفع أبدًا، وفي النهاية يريدون إيصال الشعب إلى قناعة بأن الدولة رب عمل فاشل ومؤسسات الدولة هي مؤسسات فاشلة وهذا الأمر غير صحيح، دولتنا ليست دولة مكسورة بل منهوبة".
هذا ونفذت مادة المازوت من سنترالات "أوجيرو" ما أدى الى توقف خدماتها في عدد كبير من المناطق اللبنانية
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