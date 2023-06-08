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https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-أوكرانيا-وهولندا-تضغطان-على-إسبانيا-لتسليم-باتريوت-لكييف-1077889352.html
إعلام: أوكرانيا وهولندا تضغطان على إسبانيا لتسليم "باتريوت" لكييف
إعلام: أوكرانيا وهولندا تضغطان على إسبانيا لتسليم "باتريوت" لكييف
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت، يضغطان على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لتزويد كييف بأنظمة الدفاع... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:45+0000
2023-06-08T09:45+0000
العالم
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وقالت: "طلب فلاديمير زيلينسكي من بيدرو سانشيز هذا النظام خلال اجتماعهما في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا في 1 حزيران / يونيو. وكانت هذه المسألة أيضًا موضوع المشاورات مع رئيس وزراء هولندا مارك روته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وفقًا للمنشور، فإن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي لجأت إليها كييف من أجل الحصول على باتريوت. كما ناقشت هذه القضية مع السويد وبولندا ورومانيا وحتى مع الإمارات العربية المتحدة.في الوقت الحالي، تمتلك إسبانيا بطاريتين نشطتين. تقع إحداهما في قاعدة إنجرليك التركية منذ عام 2015، والآخرى في قاعدة مشاة البحرية في فالنسيا في إسبانيا، وهي ضرورية للدفاع الوطني عن البلاد.وبحسب صحيفة "إلبايس"، فإن إسبانيا ستكون مستعدة للتنازل عن صواريخ باتريوت المتمركزة في تركيا لكييف، لكن أردوغان دعا إلى الاحتفاظ بالبطارية في بلاده حتى بعد 31 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، عندما تنتهي الالتزامات الحالية.وتجدر الإشارة إلى أن العمر التشغيلي لبطاريتي باتريوت الإسبانيتين على وشك الانتهاء، وإذا لم يتم تحديثهما، فسيتعين إيقاف تشغيلهما. لهذا السبب، طورت وزارة الدفاع في المملكة برنامجًا بقيمة 1.4 مليار يورو لتحديث بطارياتها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/زيلينسكي-يشتكي-قلة-الباتريوت-1077686734.html
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العالم

إعلام: أوكرانيا وهولندا تضغطان على إسبانيا لتسليم "باتريوت" لكييف

09:45 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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ذكرت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت، يضغطان على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت".
وقالت: "طلب فلاديمير زيلينسكي من بيدرو سانشيز هذا النظام خلال اجتماعهما في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا في 1 حزيران / يونيو. وكانت هذه المسألة أيضًا موضوع المشاورات مع رئيس وزراء هولندا مارك روته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفقًا للمنشور، فإن إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي لجأت إليها كييف من أجل الحصول على باتريوت. كما ناقشت هذه القضية مع السويد وبولندا ورومانيا وحتى مع الإمارات العربية المتحدة.
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
زيلينسكي يشكو قلة "باتريوت"
2 يونيو, 17:36 GMT
في الوقت الحالي، تمتلك إسبانيا بطاريتين نشطتين. تقع إحداهما في قاعدة إنجرليك التركية منذ عام 2015، والآخرى في قاعدة مشاة البحرية في فالنسيا في إسبانيا، وهي ضرورية للدفاع الوطني عن البلاد.
وبحسب صحيفة "إلبايس"، فإن إسبانيا ستكون مستعدة للتنازل عن صواريخ باتريوت المتمركزة في تركيا لكييف، لكن أردوغان دعا إلى الاحتفاظ بالبطارية في بلاده حتى بعد 31 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، عندما تنتهي الالتزامات الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن العمر التشغيلي لبطاريتي باتريوت الإسبانيتين على وشك الانتهاء، وإذا لم يتم تحديثهما، فسيتعين إيقاف تشغيلهما. لهذا السبب، طورت وزارة الدفاع في المملكة برنامجًا بقيمة 1.4 مليار يورو لتحديث بطارياتها.
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