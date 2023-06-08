https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-الحكومة-الإسرائيلية-تفقد-تأثيرها-على-الولايات-المتحدة-بشأن-النووي-الإيراني-1077876191.html

إعلام: الحكومة الإسرائيلية تفقد تأثيرها على الولايات المتحدة بشأن النووي الإيراني

إعلام: الحكومة الإسرائيلية تفقد تأثيرها على الولايات المتحدة بشأن النووي الإيراني

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية تفقد تأثيرها على الولايات المتحدة بشأن النووي الإيراني. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T09:16+0000

2023-06-08T09:16+0000

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن هناك تخوفا يسري في أروقة الحكومة الإسرائيلية من فقدانهم التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الأوروبية الكبرى أيضا بشأن النووي الإيراني.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أنه في ظل وجود مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن النووي الإيراني، فإن هناك تخوفا ملحوظا داخل الحكومة الإسرائيلية من تراجع التأثير على التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن هذا الملف.وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، إلى أنه في مناقشات داخلية أو مغلقة للحكومة الإسرائيلية سرت حالة من التخوف الكبير بأنه سيكون من الصعب التأثير على الإدارة الأمريكية وعلى دول أوروبية كبرى، أو حشد معارضة حقيقية داخل "الكونغرس" الأمريكي بشأن التفاهمات الأمريكية الإيرانية وأثرها على البرنامج النووي الإيراني.وكان المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد أقر بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني. وجاء ذلك في مقابلة أجرتها معه، الاثنين الماضي، إذاعة الجيش الإسرائيلي.وتابع السفير الإسرائيلي: "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".وجاءت تصريحات إردان مع تزايد الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى واشنطن لمناقشة الأمر مع كبار المسؤولين الحكوميين في الإدارة الأمريكية.وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن هذه التطورات تأتي في ظل التقدم الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وتتصاعد التوترات في المنطقة في ظل احتمالية حدوث تصعيد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.وأمس الاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض: "إذا حان الوقت الذي نضطر فيه إلى العمل ضد إيران، فسوف تحصل الحكومة على دعم كامل من قبل المعارضة لعملية حازمة ومناسبة ومسؤولة تحول دون وصول إيران إلى سلاح نووي"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.وأخيرا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي: "إننا نبحث أيضا عن كثب في المجالات الأخرى في الطريق إلى القدرة النووية، وبدون الخوض في التفاصيل، أقول إن هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ عملية (عسكرية)".

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