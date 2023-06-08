https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-القوات-الأمريكية-تنفذ-38-عملية-عسكرية-في-العراق-وسوريا-خلال-مايو-2023-1077874310.html
إعلام: القوات الأمريكية تنفذ 38 عملية عسكرية في العراق وسوريا خلال مايو 2023
إعلام: القوات الأمريكية تنفذ 38 عملية عسكرية في العراق وسوريا خلال مايو 2023
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة نفذت 38 عملية عسكرية في العراق وسوريا خلال الشهر الماضي، بالتعاون مع حلفائها المحليين. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:26+0000
2023-06-08T08:26+0000
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وقالت مجلة "تاسك آند بيربوس"، يوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية نفذت تلك العمليات خلال مايو/ أيار الماضي، ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).ولفتت المجلة إلى أن العمليات شملت 21 عملية في العراق و17 عملية في سوريا، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.وأوضحت أن تلك العمليات قادت إلى ضبط 31 عنصرا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي ومقتل 8 آخرين، في البلدين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن حصيلة القتلى والمحتجزين تتضمن مقتل عنصرين واعتقال 20 في سوريا، بينما تم مقتل 6 عناصر اعتقال 11 آخرين في العراق.ولفتت المجلة إلى أن البيان الصادر عن القوات المشتركة في العراق، أكد أن تلك العمليات تم تنفيذها لتعقب بقايا "داعش" ومنعه من إعادة تجميع صفوفه أو تشكيل أي نوع من الشبكات الإرهابية.وأعلن العراق في 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الأمن-العراقي-يتسلم-50-داعشيا-كانوا-محتجزين-في-سجون-قسد-شرقي-سوريا-1077740916.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
إعلام: القوات الأمريكية تنفذ 38 عملية عسكرية في العراق وسوريا خلال مايو 2023
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة نفذت 38 عملية عسكرية في العراق وسوريا خلال الشهر الماضي، بالتعاون مع حلفائها المحليين.
وقالت مجلة "تاسك آند بيربوس"، يوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية
نفذت تلك العمليات خلال مايو/ أيار الماضي، ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).
ولفتت المجلة إلى أن العمليات شملت 21 عملية في العراق و17 عملية في سوريا، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.
وأوضحت أن تلك العمليات قادت إلى ضبط 31 عنصرا من عناصر تنظيم "داعش
" الإرهابي ومقتل 8 آخرين، في البلدين.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن حصيلة القتلى والمحتجزين تتضمن مقتل عنصرين واعتقال 20 في سوريا، بينما تم مقتل 6 عناصر اعتقال 11 آخرين في العراق.
ولفتت المجلة إلى أن البيان الصادر عن القوات المشتركة في العراق، أكد أن تلك العمليات تم تنفيذها لتعقب بقايا "داعش" ومنعه من إعادة تجميع صفوفه أو تشكيل أي نوع من الشبكات الإرهابية
.
وأعلن العراق في 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية
، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض أنحاء البلاد.