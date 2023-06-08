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https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-غربي-أوكرانيا-تكبدت-خسائر-فادحة-في-العتاد-الأمريكي-خلال-هجماتها-الأخيرة-1077911214.html
إعلام غربي: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد الأمريكي خلال هجماتها الأخيرة
إعلام غربي: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد الأمريكي خلال هجماتها الأخيرة
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هجماتها الأخيرة على مواقع عسكرية روسية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T15:39+0000
2023-06-08T15:43+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال المسؤولون إن "القوات الأوكرانية تعرضت لخسائر في المعدات الثقيلة والجنود، وواجهت مقاومة أقوى مما كان متوقعا... في محاولتها الأولى لاختراق المواقع الروسية في شرق البلاد".ومع ذلك، يعتقد المسؤولون أن الخسائر "لن تؤثر على الهجوم المضاد" وبحسب شبكة "سي إن إن"، توقع مسؤولون أمريكيون وغربيون أن ذلك سيعرض الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية لخطر كبير.صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة".وأضاف شويغو: "تم اكتشاف العدو في اتجاه زابوروجيه في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".وأردف شويغو: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".
https://sputnikarabic.ae/20230608/وحدات-روسية-سريعة-الحركة-متخصصة-باقتناص-الدبابات-الأوكرانية-فيديو-1077890023.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد الأمريكي خلال هجماتها الأخيرة

15:39 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 08.06.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هجماتها الأخيرة على مواقع عسكرية روسية.
وقال المسؤولون إن "القوات الأوكرانية تعرضت لخسائر في المعدات الثقيلة والجنود، وواجهت مقاومة أقوى مما كان متوقعا... في محاولتها الأولى لاختراق المواقع الروسية في شرق البلاد".

ووصف أحد المسؤولين الكبار الخسائر بـ "الكبيرة"، حيث فقدت كييف بالفعل العديد من المركبات المصفحة من الألغام والكمائن التي تسلمتها من واشنطن.

ومع ذلك، يعتقد المسؤولون أن الخسائر "لن تؤثر على الهجوم المضاد" وبحسب شبكة "سي إن إن"، توقع مسؤولون أمريكيون وغربيون أن ذلك سيعرض الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية لخطر كبير.
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية... فيديو
10:05 GMT
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة".
وأضاف شويغو: "تم اكتشاف العدو في اتجاه زابوروجيه في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".
وأردف شويغو: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".
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