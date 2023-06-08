https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-غربي-أوكرانيا-تكبدت-خسائر-فادحة-في-العتاد-الأمريكي-خلال-هجماتها-الأخيرة-1077911214.html
إعلام غربي: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد الأمريكي خلال هجماتها الأخيرة
إعلام غربي: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد الأمريكي خلال هجماتها الأخيرة
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هجماتها الأخيرة على مواقع عسكرية روسية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T15:39+0000
2023-06-08T15:39+0000
2023-06-08T15:43+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال المسؤولون إن "القوات الأوكرانية تعرضت لخسائر في المعدات الثقيلة والجنود، وواجهت مقاومة أقوى مما كان متوقعا... في محاولتها الأولى لاختراق المواقع الروسية في شرق البلاد".ومع ذلك، يعتقد المسؤولون أن الخسائر "لن تؤثر على الهجوم المضاد" وبحسب شبكة "سي إن إن"، توقع مسؤولون أمريكيون وغربيون أن ذلك سيعرض الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية لخطر كبير.صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة".وأضاف شويغو: "تم اكتشاف العدو في اتجاه زابوروجيه في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".وأردف شويغو: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".
https://sputnikarabic.ae/20230608/وحدات-روسية-سريعة-الحركة-متخصصة-باقتناص-الدبابات-الأوكرانية-فيديو-1077890023.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
إعلام غربي: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد الأمريكي خلال هجماتها الأخيرة
15:39 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 15:43 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هجماتها الأخيرة على مواقع عسكرية روسية.
وقال المسؤولون إن "القوات الأوكرانية تعرضت لخسائر في المعدات الثقيلة والجنود، وواجهت مقاومة أقوى مما كان متوقعا... في محاولتها الأولى لاختراق المواقع الروسية في شرق البلاد".
ووصف أحد المسؤولين الكبار الخسائر بـ "الكبيرة"، حيث فقدت كييف بالفعل العديد من المركبات المصفحة من الألغام والكمائن التي تسلمتها من واشنطن.
ومع ذلك، يعتقد المسؤولون أن الخسائر "لن تؤثر على الهجوم المضاد" وبحسب شبكة "سي إن إن"، توقع مسؤولون أمريكيون وغربيون أن ذلك سيعرض الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية لخطر كبير.
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة".
وأضاف شويغو: "تم اكتشاف العدو في اتجاه زابوروجيه في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".
وأردف شويغو
: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".