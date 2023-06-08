https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-فرنسا-تنهي-تدريب-نحو-2000-عسكري-أوكراني-على-أراضيها-وفي-بولندا-1077907028.html

إعلام: فرنسا تنهي تدريب نحو 2000 عسكري أوكراني على أراضيها وفي بولندا

إعلام: فرنسا تنهي تدريب نحو 2000 عسكري أوكراني على أراضيها وفي بولندا

أنهى الجيش الفرنسي تدريب نحو 2000 عسكري من القوات الأوكرانية، حيث استمر تدريبهم على أراضي فرنسا وبولندا لمدة شهر تقريبًا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T13:30+0000

2023-06-08T13:30+0000

2023-06-08T13:30+0000

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أن "الجيش الفرنسي أنهى تدريب 2000 عسكري أوكراني على الأقل، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، على التعامل مع الأسلحة والمعارك في المناطق الحضرية، واستمر تدريبهم على أراضي فرنسا لمدة شهر تقريبًا".وأشارت الإذاعة إلى أنه تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على كيفية تشغيل المعدات العسكرية الفرنسية المُقدمة لكييف، مثل مدافع "قيصر" والدبابات الخفيفة "إيه إم إكس - 10 آر سي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "تم فتح الباب لتدريب الطيارين الأوكرانيين، ويمكن أن يبدأ التدريب الآن".وأشار إلى أنه "لا يتم تزويد أوكرانيا بأسلحة تسمح لها بمهاجمة روسيا أو الوصول إلى أراضيها".وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت باريس أنها ستقوم بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز "إيه إم إكس - 10 آر سي".واستنزف الدعم العسكري اللامحدود المقدم من جانب الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مخزونها من الذخائر والأسلحة.وسبق وأن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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