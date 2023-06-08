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شويغو يكشف عن "ضربة استباقية" وجهها الجيش الروسي لحشد أوكراني ضخم
https://sputnikarabic.ae/20230608/إعلام-فرنسا-تنهي-تدريب-نحو-2000-عسكري-أوكراني-على-أراضيها-وفي-بولندا-1077907028.html
إعلام: فرنسا تنهي تدريب نحو 2000 عسكري أوكراني على أراضيها وفي بولندا
إعلام: فرنسا تنهي تدريب نحو 2000 عسكري أوكراني على أراضيها وفي بولندا
أنهى الجيش الفرنسي تدريب نحو 2000 عسكري من القوات الأوكرانية، حيث استمر تدريبهم على أراضي فرنسا وبولندا لمدة شهر تقريبًا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T13:30+0000
2023-06-08T13:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أن "الجيش الفرنسي أنهى تدريب 2000 عسكري أوكراني على الأقل، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، على التعامل مع الأسلحة والمعارك في المناطق الحضرية، واستمر تدريبهم على أراضي فرنسا لمدة شهر تقريبًا".وأشارت الإذاعة إلى أنه تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على كيفية تشغيل المعدات العسكرية الفرنسية المُقدمة لكييف، مثل مدافع "قيصر" والدبابات الخفيفة "إيه إم إكس - 10 آر سي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "تم فتح الباب لتدريب الطيارين الأوكرانيين، ويمكن أن يبدأ التدريب الآن".وأشار إلى أنه "لا يتم تزويد أوكرانيا بأسلحة تسمح لها بمهاجمة روسيا أو الوصول إلى أراضيها".وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت باريس أنها ستقوم بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز "إيه إم إكس - 10 آر سي".واستنزف الدعم العسكري اللامحدود المقدم من جانب الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مخزونها من الذخائر والأسلحة.وسبق وأن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230608/روسيا-الأمم-المتحدة-تجاهلت-تحذيراتنا-بشأن-مخاطر-الهجمات-الأوكرانية-على-كاخوفسكايا-1077906565.html
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العالم
العالم

إعلام: فرنسا تنهي تدريب نحو 2000 عسكري أوكراني على أراضيها وفي بولندا

13:30 GMT 08.06.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Libkos
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أنهى الجيش الفرنسي تدريب نحو 2000 عسكري من القوات الأوكرانية، حيث استمر تدريبهم على أراضي فرنسا وبولندا لمدة شهر تقريبًا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أن "الجيش الفرنسي أنهى تدريب 2000 عسكري أوكراني على الأقل، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، على التعامل مع الأسلحة والمعارك في المناطق الحضرية، واستمر تدريبهم على أراضي فرنسا لمدة شهر تقريبًا".

وأضافت الإذاعة أن فرنسا تستهدف تدريب 4000 عسكري من القوات الأوكرانية، بحلول نهاية العام الحالي، حيث درب 200 جندي فرنسي كتيبة من 600 عسكري أوكراني في بولندا، لمدة شهرين.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على كيفية تشغيل المعدات العسكرية الفرنسية المُقدمة لكييف، مثل مدافع "قيصر" والدبابات الخفيفة "إيه إم إكس - 10 آر سي".
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13:19 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "تم فتح الباب لتدريب الطيارين الأوكرانيين، ويمكن أن يبدأ التدريب الآن".
وأشار إلى أنه "لا يتم تزويد أوكرانيا بأسلحة تسمح لها بمهاجمة روسيا أو الوصول إلى أراضيها".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت باريس أنها ستقوم بتدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز "إيه إم إكس - 10 آر سي".
واستنزف الدعم العسكري اللامحدود المقدم من جانب الدول الغربية إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، العام الماضي، مخزونها من الذخائر والأسلحة.
وسبق وأن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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